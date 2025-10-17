Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü | Dış Haberler

        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 17.10.2025 - 18:50
        Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

        Görüşmede, Ankara’da yapılan güvenlik konulu toplantıda ele alınan hususların takibi yapıldı.

        Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da görüşmüştü.

