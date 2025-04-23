Bakan Göktaş: 39 ilçemizde, 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik

İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından 39 ilçedeki 484 alanda, 271 psikososyal destek ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşa doğrudan hizmet verildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 23.04.2025 - 20:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:37 facebook

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