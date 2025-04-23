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        Haberler Gündem Bakan Göktaş: 39 ilçemizde, 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik

        İstanbul'daki depremlerin ardından 48 bin kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından 39 ilçedeki 484 alanda, 271 psikososyal destek ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşa doğrudan hizmet verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 20:36 Güncelleme: 23.04.2025 - 20:37
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        Bakan Göktaş: 39 ilçemizde, 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik
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        Bakan Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından 39 ilçemizde, 484 alanda, 271 psikososyal destek ekibi ile şu ana kadar 48 bin vatandaşımıza doğrudan hizmet verdik. Bakanlık olarak, depremin ilk anından itibaren sahadayız. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz."

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