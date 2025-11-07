Habertürk
        Haberler Gündem Bakan Göktaş, şehit oğlunun doğum gününü kutladı

        Bakan Göktaş, şehit oğlunun doğum gününü kutladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman'ın oğlu Ata Alp Kocaman'ın doğum gününü kutladı

        Giriş: 07.11.2025 - 19:02 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:02
        Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Yüzbaşı Alper Kocaman’ın eşi Azize Hanım ve evladı Ata Alp ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ata Alp evladımızın doğum gününü kutladık. Rabb'im hayırlı, sağlıklı ve bereketli bir ömür nasip etsin. Şehitlerimizin aileleri bizler için en kıymetli emanettir. Her zaman onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

        #Alper Kocaman
        #Mahinur Özdemir Göktaş
