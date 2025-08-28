Bakan Göktaş: Yaşlı hizmetleri sadece bakım değil, sosyal katılımı da kapsıyor

Göktaş, Odunpazarı ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde inşa edilen Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış töreninde, kuruluşun 203 kişilik kapasitesiyle önemli bir hizmet vereceğini söyledi.

Büyüklere sevgi dolu bir yaşam alanı sunacak merkezi şehre kazandıran hayırsever Fethi Yılmaz Sezer'e teşekkür eden Göktaş, "Bizim medeniyetimiz, insanı yalnız bırakmayan, ihtiyacı olana el uzatan bir anlayış üzerine kuruludur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda yürüttüğümüz tüm politikalarımızın temeli olan 'sosyal devlet' dediğimiz anlayış, tam bu noktada hayat bulur." diye konuştu.

Bakan Göktaş, sosyal devlet anlayışının sadece yönetim biçimi değil, bir medeniyet çağrısı olduğunun altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bu medeniyetin taşıyıcıları, bugünlere gelmesini sağlayanlar, kıymetli büyüklerimizdir. Onlar, dünümüzün emekçileri, bugünümüzün rehberleri, yarınımızın da duasıdır. Bu anlamda büyüklerimize ihtiyaç duydukları güveni ve huzuru hissettirmek, asli vazifemizdir. Bakanlık olarak yaşlı hizmetlerini sadece bakım ve destekle sınırlı görmüyoruz. Onların sosyal hayata katılımlarını önemsiyor, sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamak için her geçen gün yeni projeler üretiyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendiriyoruz. İnanıyoruz ki yaşlılarımızın hayatına kattığımız her güzellik, aslında ülkemizin geleceğine yapılmış bir yatırımdır. Bunun için destek mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz."

"Bugün, Türkiye'de 464 kamu ve özel huzurevinde, 29 bin 615 yaşlımız yatılı bakım ve rehabilitasyon hizmetinden faydalanıyor. Huzurevlerimizde kalan, ihtiyaç sahibi yaşlılarımızın tamamı bu hizmetten ücretsiz yararlanıyor." ifadesini kullandı. "YAŞLILARIMIZ, AİLEYİ VE TOPLUMU GÜÇLÜ KILAN EN TEMEL UNSURDUR" Açılışı gerçekleştirilen merkezde yatak kapasitesinin genişleteceğini dile getiren Göktaş, şöyle devam etti: "Bu merkez kıymetli büyüklerimiz için dostluğun, muhabbetin ve sıcak bir aile ortamının yaşandığı bir mekan olacak. Burada gündüzlü bakım hizmeti de sunacağız. Böylece daha fazla yaşlımız, bu huzurevimizde sağlık, rehabilitasyon, kültürel etkinlikler ve sosyal yaşamın tüm imkanları sunulacak. Sunduğumuz hizmetle onların deneyimlerini, bilgeliğini, enerjisini topluma yeniden kazandıracağız. Ayrıca Eskişehir Tepebaşı'na bir huzurevi daha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimiz, büyüklerimize verdiğimiz değerin bir göstergesi, yarınlara bırakacağımız anlamlı birer mirastır. Çünkü yaşlılarımız, aileyi ve toplumu güçlü kılan en temel unsurdur. 2025 Aile Yılı da kuşaklar arası dayanışmayı artırarak aile yapımızı ve değerlerimizi güçlendireceğimiz bir dönüm noktasıdır. Böylece büyüklerimiz için büyük bir hassasiyetle çalışmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Devletimizin şefkat elini en çok ihtiyaç duyan vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz."