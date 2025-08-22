Bakan Güler Healey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Healey ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.