Bakan Karaismailoğlu: Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, "Yatırımlarımız hiçbir zaman hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde 5,7 milyar dolar yatırım yaptık. Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz." dedi
Karaismailoğlu, "(Kovid-19) Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik." açıklamasında bulundu
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