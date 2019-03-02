MKE Ankaragücü Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün deplasmanda oynanan Antalyaspor maçından dönerken yaşanan kazada sarı-lacivertli iki taraftarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz vefat etmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kulüp açıklamasında ayrıca, "Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'i telefonla arayarak, Antalyaspor deplasmanından dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden taraftarlar için taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yiğiner'den kaza hakkında bilgi alan Kasapoğlu, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet dileyen Bakan Kasapoğlu, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu ayrıca, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından Ankara'ya dönerken trafik kazasında hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarları için taziye mesajı yayımladı. Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalyaspor deplasmanından dönen Ankaragücü taraftarlarımızın otobüsünün kaza yaptığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun."​