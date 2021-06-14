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Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı! 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının görüldüğü tarihe atıfta bulunarak, "750.000 kişi bugün, 11 Mart 2020’den sonraki hayatlarının belki de en mutlu anlarını yaşayacak" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 14, 2021

Bakan Koca, dün de koronavirüs salgınının iyice gerilediğini belirterek, şunları söyledi: "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın."