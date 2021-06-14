Bakan Koca: Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

"Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgınının iyice gerilediğini belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5 bin 12. Bir kez daha gördük; zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın." değerlendirmesinde bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021

"DÜN 456 BİN DOZ KOVİD-19 AŞISI YAPILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan aşı randevusundan 8 bin doz fazla Kovid-19 aşısı yapıldığını duyurdu.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde paylaştığı "Bugün 448 bin kişi için aşı günü!" tweetini alıntılayarak, "Verdiğim sayı 'hatalı' çıktı. Bugün 448 bin değil, 456 bin doz aşı yaptık. Aşı var, zaman var. Randevusu yok diye 8 bin kişiyi geri çeviremezdik." ifadesini kullandı.