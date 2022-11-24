Bakan Koca'dan önemli açıklamalar 0:00 / 0:00

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın sayısı 777 bini Bakanlığımız bünyesinde olmak üzere 1 milyon 359 bine ulaşmış durumdadır. Buna rağmen, yeni insan kaynağına ihtiyacımız var. Sağlıkta Beyaz Reform kapsamında almayı planladığımız 85 bin yeni çalışma arkadaşımızla, 115 bin ilave personel istihdamı sağlamış olacağız. Beyaz reformun hayata geçmesiyle birlikte kamuya dönüşte ani artış olmuştur" dedi.

Hıfzıssıhha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi´nin inşasının sürdüğünü belirten Bakan Koca, "Merkez faaliyete geçtikten sonra aşı ve biyoteknolojik ürün çalışmalarımız daha da hızlanacaktır. Bağışıklama programımızdaki aşıların yüzde 86´sı Hıfzıssıhha´da üretilecektir. Aşı ve Biyoteknolojik ürünleri üretmek üzere Hıfzıssıhhayı yeniden inşa ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Koca konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Önümüzdeki yıl 45´i hastane olmak üzere 177 tesisin yatırımı planlanmıştır. Sağlıklı nesiller için, normal doğumu özendirmek üzere her gebeye bir ebe tahsis etmenin hazırlıklarını yapıyoruz."