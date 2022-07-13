İngiliz gazetesinin iddialarına yanıt 0:00 / 0:00

İngiltere'de yayınlanan The Daily Mirror gazetesi bugünkü Nada Farhoud imzalı manşet haberinde "Binlerce tonluk İngiliz çöpü Türkiye’ye gönderiliyor ve yakılarak imha ediliyor. Bu da hem çevre felaketi yaratıyor hem de bölgede yaşayanlar için sağlık sorununa davetiye çıkarıyor” iddialarına yer vermişti.

— Murat KURUM (@murat_kurum) July 13, 2022

BAKAN KURUM: SÖZKONUSU DEĞİLDİR, OLAMAZ

Dail Mirror'un iddialarını kesin bir dille yalanlayan Çevre, İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar.İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, OLAMAZ!" ifadelerini kullandı.

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