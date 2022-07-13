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Haberler Gündem Bakan Kurum'dan İngiliz gazetesinin iddialarına yanıt
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Bakan Kurum, İngiliz The Daily Mirror'un 'İngiltere'nin atıkları Türkiye'de' iddialarına yanıt geldi

İngiliz gazetesi The Daily Mirror'un bugünkü manşet haberinde "binlerce tonluk İngiliz çöpü Türkiye’ye gönderiliyor ve yakılarak imha ediliyor. Bu da hem çevre felaketi yaratıyor hem de bölgede yaşayanlar için sağlık sorununa davetiye çıkarıyor" yer alan iddialarına Çevre, İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Bakan Kurum, "İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir olamaz" ifadelerine yer verdi

Bakan Kurum'dan İngiliz gazetesinin iddialarına yanıt
İngiliz gazetesinin iddialarına yanıt
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İngiltere'de yayınlanan The Daily Mirror gazetesi bugünkü Nada Farhoud imzalı manşet haberinde "Binlerce tonluk İngiliz çöpü Türkiye’ye gönderiliyor ve yakılarak imha ediliyor. Bu da hem çevre felaketi yaratıyor hem de bölgede yaşayanlar için sağlık sorununa davetiye çıkarıyor” iddialarına yer vermişti.

BAKAN KURUM: SÖZKONUSU DEĞİLDİR, OLAMAZ

Dail Mirror'un iddialarını kesin bir dille yalanlayan Çevre, İklim Değişikliği ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, "Eski görüntülerle, bayatlamış iddialarla ısıtıp ısıtıp aynı konuyu gündeme getiriyorlar.İddiaya konu olan, fotoğrafları paylaşılan yerlerde ithal atık dökümü söz konusu değildir, OLAMAZ!" ifadelerini kullandı.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir


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