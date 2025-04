Bakan Memişoğlu: 286 Sağlıklı Hayat Merkezi tamamen ücretsiz

Bakan Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisinin adının verildiği Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, toplumların sağlık profesyonelleriyle birlikte hareket etmeleri durumunda başarıya ulaşılacağını ifade etti.

Memişoğlu, "Sadece sağlık çalışanlarının çabası yetmez. Toplumun çabası da gerekli. Her bir fertte sağlığımı nasıl korurum, hastalığa karşı nasıl önlem alırım bilincinin oluşması gerekir. Türkiye'de maalesef tütün kullanımı iyi yerlerde değil. Türk toplumu maalesef aşırı kilolu. Kilo ile mücadele devam ediyor. Artık hareketsiz yaşamı felsefe haline getirmişiz. Bunların hepsi gelecekte kalp, eklem ve tansiyon hastalığı olarak çıkıyor. Yaşam süremiz yükselse de kalitesiz bir yaşama sebebiyet veren en önemli unsurlar" diye konuştu.

Memişoğlu, tüm sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin yanı sıra, sağlığı koruma konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi de amaçladıklarını söyledi.

"ADI MERKEZDE YAŞIYOR"

Sağlık merkezine adı verilen tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın kız kardeşi Duru Gençbay, ağabeyinin yaptığı fedakarlığı anlatarak, "Bu bina, her gün bir kişiye nefes olacaksa, bir çocuğa umut olacaksa, bir insanın yaşamakta olduğunu hissettirecekse o zaman Yiğit hala burada demektir. Bugün burada adı bir merkezde yaşıyor ama aslında onun adı bundan sonra içimizde hissettiğimiz her güven duygusunda, sessizce yapılan her iyilikte, sahip çıkılan her insanda, yeniden doğacak." dedi.

Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay ise oğlunun, arkadaşı Alp Mercan ile tekrar otele dönerek birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunu belirtti.

Serpil Gençbay, "İkisi de kahramandı, ikisi de çok cesur yürekli çocuklardı, son nefeslerine kadar da mücadeleye devam ettiler. Kendilerini de kurtarabilirlerdi ama onlar ölmeyi tercih ettiler. İkisinin de mekanı cennettir, hiç şüphemiz yok. Yiğit'imin adı böyle bir merkezde anılıyor olacak. Gelen herkes dua edecek. O yapamadığı doktorluğu burada meslektaşlarıyla devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, açılışın ardından, Sağlık Bakanlığının yeni eğitim programı Sağlıklı Hayat Akademisi'nde ilk dersi verdi.