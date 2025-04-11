Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Bakan Memişoğlu: 286 Sağlıklı Hayat Merkezi tamamen ücretsiz | Sağlık Haberleri

        Bakan Memişoğlu: 286 Sağlıklı Hayat Merkezi tamamen ücretsiz

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Ülkemizde şu anda 286 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Bu merkezlerimiz tamamen ücretsiz. Koruyucu hekimlikten kanser taramalarına kadar her türlü imkanı ücretsiz veriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Memişoğlu: 286 Sağlıklı Hayat Merkezi tamamen ücretsiz
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakan Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisinin adının verildiği Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, toplumların sağlık profesyonelleriyle birlikte hareket etmeleri durumunda başarıya ulaşılacağını ifade etti.

        Memişoğlu, "Sadece sağlık çalışanlarının çabası yetmez. Toplumun çabası da gerekli. Her bir fertte sağlığımı nasıl korurum, hastalığa karşı nasıl önlem alırım bilincinin oluşması gerekir. Türkiye'de maalesef tütün kullanımı iyi yerlerde değil. Türk toplumu maalesef aşırı kilolu. Kilo ile mücadele devam ediyor. Artık hareketsiz yaşamı felsefe haline getirmişiz. Bunların hepsi gelecekte kalp, eklem ve tansiyon hastalığı olarak çıkıyor. Yaşam süremiz yükselse de kalitesiz bir yaşama sebebiyet veren en önemli unsurlar" diye konuştu.

        REKLAM

        Memişoğlu, tüm sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin yanı sıra, sağlığı koruma konusunda vatandaşları bilinçlendirmeyi de amaçladıklarını söyledi.

        Bugün aynı zamanda Sağlıklı Hayat Akademisinde eğitime başladıklarını dile getiren Memişoğlu, 7 bin vatandaşa sağlık kültürüne ilişkin eğitim vermeyi planladıklarını bildirdi.

        Memişoğlu, "Eğitim gören vatandaşları sağlık kültürünün bir parçası haline getireceğiz. Sağlık kültürüne adapte ettiğimiz insanlar, diğer vatandaşlara sağlığını nasıl koruyacağını anlatacak ve bilinçli hale getirecek. Toplumsal olarak hep beraber bunu desteklersek bu işi çok çabuk hallederiz. Çünkü bugün biliyoruz ki Türk toplumunun kilo, hareketsizlik, beslenme ve sigara bağımlılığı sorunu büyümekte. Bunun için şimdiden bu önlemleri alacağız" dedi.

        "HERKES ULAŞABİLİR"

        Sağlıklı Hayat merkezlerine herkesin ulaşabileceğini belirten Memişoğlu, şunları kaydetti: "Ülkemizde şu anda 286 Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Bu merkezlerimiz tamamen ücretsiz. Fizyoterapistinden diyetisyenine, psikoloğundan diş hekimine, aile gelişiminden çocuk gelişimine, gebe eğitiminden hamilelik sürecindeki desteğine kadar, koruyucu hekimlikten kanser taramalarına kadar her türlü imkanı ücretsiz veriyoruz. Son 6 ayda 24 tane açtık, 2025'te bunu 100'e tamamlayacağız. Bugün kilonuz varsa ve diyetisyen arıyorsanız, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz diyetisyenler sizi bekliyor. Bugün nasıl egzersiz yapacağım, nasıl hareketli yaşamı öğreneceğim diyorsanız, fizyoterapistlerimiz bütün toplumun emrinde. Akademide eğitim alan insanlarımızın da burayı tanıtarak yönlendirmelerini bekliyoruz."

        REKLAM

        Sağlıklı Hayat Merkezine ismi verilen tıp öğrencisi Yiğit Gençbay'ı rahmetle anan Memişoğlu, "Yiğit isminden de göreceğiniz üzere büyük bir yiğitlik ve kahramanlık örneği gösterdi. Biz sağlıkçılar, kendini insanlığa adanmış kişileriz. Onların yardımına koşmayı, sorunlarını çözmeyi alışkanlığını edinmişiz. Yiğit, çıktığı yangından arkadaşıyla geri dönüyor, birçok çocuğun, insanın hayatını kurtarıyor" dedi.

        KAPSAMLI BİR SAĞLIK KOMPLEKSİ OLARAK YAPILANDIRILDI

        Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise Türkiye'de 286 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirtti.

        Bu merkezlerin ücretsiz hizmet verdiğini aktaran Demirkol, vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine doğrudan başvurarak, diş hekiminden fizyoterapiste, diyetisyenden psikoloğa kadar çok geniş bir yelpazede sağlık hizmeti alabileceklerini söyledi.

        Demirkol, vatandaşların, aile hekimleri vasıtasıyla bu merkezlere randevu alabileceklerini, bunun altyapısının hazır olduğunu ifade etti.

        Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de açılışı yapılan Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezinin entegre şekilde hizmet veren kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak yapılandırıldığını söyledi.

        "ADI MERKEZDE YAŞIYOR"

        Sağlık merkezine adı verilen tıp fakültesi öğrencisi Yiğit Gençbay'ın kız kardeşi Duru Gençbay, ağabeyinin yaptığı fedakarlığı anlatarak, "Bu bina, her gün bir kişiye nefes olacaksa, bir çocuğa umut olacaksa, bir insanın yaşamakta olduğunu hissettirecekse o zaman Yiğit hala burada demektir. Bugün burada adı bir merkezde yaşıyor ama aslında onun adı bundan sonra içimizde hissettiğimiz her güven duygusunda, sessizce yapılan her iyilikte, sahip çıkılan her insanda, yeniden doğacak." dedi.

        REKLAM

        Yiğit Gençbay'ın annesi Serpil Gençbay ise oğlunun, arkadaşı Alp Mercan ile tekrar otele dönerek birçok insanın hayatının kurtulmasına vesile olduğunu belirtti.

        Serpil Gençbay, "İkisi de kahramandı, ikisi de çok cesur yürekli çocuklardı, son nefeslerine kadar da mücadeleye devam ettiler. Kendilerini de kurtarabilirlerdi ama onlar ölmeyi tercih ettiler. İkisinin de mekanı cennettir, hiç şüphemiz yok. Yiğit'imin adı böyle bir merkezde anılıyor olacak. Gelen herkes dua edecek. O yapamadığı doktorluğu burada meslektaşlarıyla devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

        Memişoğlu, açılışın ardından, Sağlık Bakanlığının yeni eğitim programı Sağlıklı Hayat Akademisi'nde ilk dersi verdi.

        Memişoğlu, derste, 81 ilde 543 kurum ve merkezde oluşturulan 567 sınıfta yaklaşık 7 bin vatandaşla buluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, metruk bina çöktü
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Ölümünden 11 yıl sonra 4 kişi tutuklandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı
        Timur Soykan ve Murat Ağırel serbest bırakıldı