Bakan Memişoğlu, e-Devlet üzerinden organ bağışında bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen 'Organ Bağışı Haftası Farkındalık Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı (TÜSEB) Prof. Dr. Ümit Kervan, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Levent Öztürk yer aldı. Bakan Memişoğlu, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Organ bağışı bir insanın hayatını kurtarırken, bir diğer insanın da öldükten sonraki hayatını kurtarıyor esasında. Çünkü siz bir insana hayat verirseniz, hayatınız boyunca öldükten sonra o insan sizin için defterinize pozitif anlamda katkıda bulunur. Hiç tanımadığınız bir insana yardım ettiğinizde veya ona bir zekat verdiğinizde ne kadar mutlu hissettiğinizi düşünün. Bu insanoğlunun en mutlu olduğu anlardan bir tanesi. Hayatını artık makinelerle geçirmek veya kısa sürede kaybedeceği düşüncesi olan bir insana; öldükten sonra, beyin ölümü olduktan sonra bir organınızı verip, mutlu olmasına, hayata bağlı kalmasını sağlamak ve emin olun bizim inancımıza göre de bir canı kurtarmak bütün alemi kurtarmak gibi bir duygudur" dedi.

REKLAM 'YÜZDE 90 CANLIDAN NAKİL YAPIYORUZ' Bakan Memişoğlu, Türk toplumunun özverili bir toplum olduğunu söyleyerek, "Baktığınız zaman kendi parçasını, karaciğerinin yarısını, böbreğinin bir tanesini canlıyken veriyor. 5 binin üzerinde nakil yapıyoruz ve bunun yüzde 90'ını canlıdan yapıyoruz. Canlıdan kendi parçasını veren bir toplum, daha çok anlatarak, öldükten sonra toprak olacak, çürüyecek organını çok rahatlıkla verebilir. Onun için bu çaba içindeyiz. Türkiye sağlıkta da organ naklinde dünyaya örnek olabilecek olan bir ülke. Bugünkü Cumhurbaşkanımız sayesinde sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yapıyoruz. Dünyada ilk kalp nakli 1967'de yapıldı. Türkiye'de ilk kalp nakli 1968'de yapıldı. Allah'a hamdolsun hep beraber hekimiyle, sağlık çalışanıyla, merkezi nakil birimleriyle, Türkiye bugün senede 5 binin üzerinde nakil yapabilen, 149 tane nakil merkezi olan ve cerrahından anestezisine kadar sağlık teknisyeninden organ nakil elemanına kadar inanılmaz bir altyapı kurarak bugün dünyanın en büyük, en başarılı, yaşam süresi en uzun olan nakillerini yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

'32 BİN 500 İNSANIMIZ TÜRKİYE'DE ORGAN BEKLİYOR' Bakan Memişoğlu, kadavradan organ bağışı konusunda toplumu aydınlatmaları ve bunu öğretmeleri gerektiğini belirterek, "Beyin ölmüş, yani artık ölmüş, ruhunu teslim etmiş birinin organını biz başkasında yaşatabiliyorsak eğer, bunu iyi anlatmamız gerekir. Bugün 32 bin 500 insanımız Türkiye'de organ bekliyor. Her gün 3 veya 4 kişi organ beklerken hayatını kaybediyor. Biz beyni ölmüş, insan olarak yaşama şansı kalmamış, ölüm olarak kabul edilmiş, ruhunu teslim etmiş, organ bağışı vermiş ama organını kullanamadığımız yüzde 80 cenazeyi organlarıyla beraber defnediyoruz. Sadece beyin ölümü gerçekleşmiş yoğun bakımındaki hastalarımızın yüzde 23'ünün organını kullanabiliyoruz. Organ bekleyerek hayata yeniden tutunmaya çalışan insanlarla empati kurmanızı istiyorum. Her gün 'bir organ çıksa da hayatımı kurtarayım' diyen insanlara şifa ve hayat verecek bir mevzuatsal değişiklik yapmaya karar verdik ve bunu elektronik sisteme taşıdık" diye konuştu. REKLAM 'VASİYET OLARAK ORGANLARIMI BAĞIŞLIYORUM' Bakan Memişoğlu, insanların öldükten sonra hayat kurtarma şansından kaçınmaması gerektiğini söyleyerek, "Öldükten sonra öldüğünüz zaman bir parçanızın hayatta dünyada yaşayacağını unutmayın. Öldükten sonra bir insanın canına can katabileceğinizi düşünerek organlarınızı bağışlayın. 1997 yılında Samsun Sıhhiye Okulu'nda asteğmenlik eğitiminde, bütün organlarımı bağışladım ben. O zaman kağıt veriyorlardı. Şimdi ise elektronik olarak e-Devlet'ten bağışlayacağım değil vasiyet edeceğim. 1997 yılında aldığım kartımı değil, artık vasiyet olarak organlarımı bağışlayacağım. Ve bu organ kartı artık elektronik sistemde duracak. Bu vasiyettir. Benim eşim, çocuğum, ailem; birinci derece yakınlarımdan bir tanesi organlarını kaybedip de organ yetmezliğine girerse acil hastalar haricinde öncelikli olacak. Artık elektronik sistem üzerinde bütün organlarımı bağışladığımı ve bundan sonra da eşim, çocuklarımın da bunu bilmesini ve artık onlara sadece bilgi verilmesini istiyorum. Bütün organlarımı bağışlıyorum. Allah bütün insanlarımıza bunu yapmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.