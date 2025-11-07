Bakan Memişoğlu: Organ bağışlayanların birinci derece yakınlarını organ ihtiyacında önceliğe aldık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Afyonkarahisar'da Valiliği ziyaret etti.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'ndan kentteki çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, burada sağlık hizmetlerini ve yatırımlarını değerlendireceklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın sağlık hizmetlerinde son 20 yılda çok büyük gelişim gösterdiğini anlatan Memişoğlu, "Yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Emirdağ Hastanemizi inşallah 2026'nın başında milletimizin hizmetine açacağız. Bolvadin Hastanemizin inşaatında bir yavaşlama olmuştu, ona da hızlı şekilde başlayıp, 2026 sonuna veya 2027'nin başında insanların hizmetine sunmuş olacağız. Ağız diş sağlığı merkezimizi de inşallah çok kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

"SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Memişoğlu, Sağlıklı Hayat Merkezlerine Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alındığını anımsatarak "Sağlıklı Hayat Merkezlerini önemsiyoruz. Çünkü insanlar diyetisyene, psikoloğa, fizyoterapiste ihtiyacı olduğu zaman, spor ve egzersiz öğrenmeye, diş bakımını, kanser taramalarını yapabileceği bir alan olarak buralarda da faydalanmalarını istiyoruz. İnsanlarımızın evlerine, yerleşim yerlerine çok yakın. Üstelik de ücretsiz bu hizmetleri alabildiği bir alan bunlar. Onun için buraları koruyucu sağlığın önemli unsurları olarak görüyoruz. Buralara da artık randevu sistemiyle insanlar istedikleri zaman gidebilir." ifadelerini kullandı.