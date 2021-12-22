Bakan Nebati'den fiyat düşüşü açıklaması 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurdaki düşüşün fiyatlara yansımasıyla ilgili sorulara "Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir" yanıtını verdi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebati, iş dünyasıyla temaslarının devam edeceğini, Anadolu'da da temaslarda bulunacağını belirtti.

Nebati, "4 Ocak'ta il başkanları toplantısı var. Ben sürekli toplumun içindeyim. İş dünyası ile buluştuk. Anadolu'ya da çıkacağız. Diğer sektörleri dinleyeceğiz. Önce şöyle bir rahatlama. O gerçekleştirildi. Bundan sonra yapacağımız şey hep birlikte çalışmak. O-bu yok sen-ben yok." diye konuştu.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ YARIN BAKAN NEBATİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Finansal İstikrar Komitesinin ikinci toplantısı, yarın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında gerçekleştirilecek.

Saat 11.00'de yapılması planlanan toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşülecek.

Finansal İstikrar Komitesi, finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı şekilde desteklemesi, piyasalarda güvenin korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanması amacıyla kuruldu.