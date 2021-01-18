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Haberlerİş-YaşamBakan Pakdemirli: 3 ay içerisinde, dünyanın ilk elektrikli traktörünü hazırlayacağız
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Bakan Pakdemirli: 3 ay içerisinde dünyanın ilk elektrikli traktörünü hazırlayacağız

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Herkesin korumacılığa yöneldiği, stoklamaların arttığı dönemde fiyatlar biraz arttı ancak ben bu ilkbaharda üretimin arttığı dönemde fiyatlarda geriye doğru bir çözülmenin olacağına inanıyorum. 3 ay içerisinde, dünyanın ilk elektrikli traktörünü hazırlayacağız. 8 saat şarj süresi ile yüzde 80 daha tasarruflu bir ürünle çiftçimiz çok daha rahat üretim yapabilecek" dedi

Bakan Pakdemirli: 3 ay içerisinde, dünyanın ilk elektrikli traktörünü hazırlayacağız
AA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gıda fiyatlarında yaşanan artışın ilkbaharla düşeceğine inandığını söyledi.

Bakan Pakdemirli, kentteki bir otelde, gıda sektörü temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Kovid-19 Süreci ve Sonrasında Gıda Sektörü Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Manisa Organize Sanayi Bölgesinin doğru planlamış, örnek bir tesis olduğunu, 226 firmanın önemli bir dış ticaret hacmi oluşturduğunu söyledi.

Kentten yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 25'ini gıda ürünleri oluşturduğuna işaret eden Pakdemirli, geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınında gıda arzını iyi yönettiklerini, yaptıkları hazırlık ve aldıkları tedbirlerle süreci sorunsuz geçirdiklerini belirtti.

Pakdemirli, tüketici psikolojisinin de iyi yönetildiğini, tüketicilerin marketlerde her zaman dolu raflarla karşılaştığını, paniğe kapılmadan herkesin alışverişini yaptığını kaydetti.

Özellikle geçen yıl hem hasat hem de ekim dönemin olduğu aylarda sokağa çıkma kısıtlaması varken çiftçiyi kısıtlamadan muaf tutarak, tarımsal üretiminin devamını sağladıklarını vurgulayan Pakdemirli, "Bu sayede tarım sektörü yüzde 5,3 büyüdü. Doğru işler yaptık ve bu neticeleri aldık. Herkesin korumacılığa yöneldiği, stoklamaların arttığı dönemde fiyatlar biraz arttı ancak ben bu ilkbaharda üretimin arttığı dönemde fiyatlarda geriye doğru bir çözülmenin olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Pakdemirli, çiftçinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Çiftçinin bu döneme gelen kredi borçlarını 6 ay faizsiz erteledik. Boş alan arazi kalmasın mantığı ile atıl hazine arazilerini çok cüzi fiyatlarla üreticiye kiralayarak üretimle tanıştırdık. Geçen yıl sonuç olarak ülkemizde meteorolojik kuraklık olmasına ve pandemi riskleri olmasına rağmen bitkisel üretimi yüzde 6 arttırarak, 124 milyon tona yükselttik ve Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırdık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yerli elektrikli traktörünün üretim bantlarından inmek üzere olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "3 ay içerisinde, dünyanın ilk elektrikli traktörünü hazırlayacağız. Yüzde 8 saat şarj süresi ile 80 daha tasarruflu bir ürünle çiftçimiz çok daha rahat üretim yapabilecek." dedi.

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