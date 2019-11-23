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Bakan Pakdemirli: İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, CNN Türk televizyonuna yaptığı açıklamada, İstanbul'un 3,5-4 aylık suyunun olduğunu belirtti. Öte yandan İSKİ'nin güncel verilerine göre İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,13'e geriledi

İstanbul'da barajların doluluk oranı

"Vatandaşlarımız korkmasın, İstanbul'un 3,5-4 aylık suyu var" diye konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli "İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız korkmasınlar. 3-4 aylık suyumuz var. Suyumuzu israf etmeyelim, her zaman dikkatli kullanalım. Pazartesi gününden itibaren de yağışlı hava geliyor. Bugün için suyu istediğimiz gibi kullanabiliriz ama israf edeceğimiz su geleceğimizden gidiyor. Suyu verimli kullanmayı öğrenmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"ISPANAK GÜVENLE YENEBİLİR"

İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde ıspanakların arasına yabancı otların karışması sonucu zehirlenme vakalarının görülmesiyle ilgili de konuşan Bakan Pakdemirli, "Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilirler. Ispanakla ilgili yaşadığımız elim olayda yabani otlar karışmış. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Çiftçilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. Eğer tarlada ilaçlama yapılsaydı bu durum yaşanmayacaktı." şeklinde konuştu.

İSKİ: BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI YÜZDE 37,13'E GERİLEDİ

İstanbul’daki barajların doluluk oranıyla ilgili İSKİ’den yapılan açıklamaya göre ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 37,13’e gerilerken, İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. Yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların ortalamanın altında olduğu belirtilerek, barajlardaki doluluk oranının yüzde 37,13’e gerilediği bildirildi.

Su miktarı Terkos'ta yüzde 55,19, Sazlıdere'de yüzde 10,3, Alibeyköy'de yüzde 32,62 Büyükçekmece'de yüzde 38,35, Ömerli'de yüzde 32,3, Darlık'ta yüzde 43,23, Pabuçdere'de yüzde 3,19, Sazlıdere'de yüzde 37,31, Kazandere'de yüzde 3,12, Elmalı'da yüzde 63,79, Istrancalar'da yüzde 20,16 seviyelerinde görülüyor.

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