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Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteklerine ilişkin şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvurunun onaylandığını bildirdi. Pekcan, "Ciro kaybı desteğinde inşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz" dedi

Bakan Pekcan: Gelir kaybı ve kira destekleri için 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı
AA

Bakan Pekcan, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Gülendar Açanal, Ahmet Akay, İbrahim Halil Yıldız ve Halil Özşavlı ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in de bulunduğu heyetle Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, kentte esnaf ve sanatkarlar, sanayiciler ve oda temsilcileriyle bir araya geleceklerini, ilgili tüm kesimlerin taleplerini dinleyeceklerini söyledi.

Bütün dünyanın salgından hem sağlık hem de ekonomik anlamda çok etkilendiğini ifade eden Pekcan, iş insanlarının, esnafın da bundan fazlasıyla etkilendiğini ancak Türkiye'nin hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını bildirdi.

IMF verilerine göre dünya ekonomisinin yüzde 3,5 küçüldüğü bir dönemde Türkiye'nin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirdiğine dikkati çeken Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyümeyle kapatacak çok az sayıdaki ülkeler arasında gösterildiğini dile getirdi.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık altyapısındaki yatırımları sayesinde salgın sürecini temkinli ve başarılı bir şekilde geçirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"İnşallah aşıların da yaygınlaştırılmasıyla hem sağlık hem ekonomik alanda dünyadan ayrışarak yolumuza devam edeceğiz. PMI, kapasite kullanım oranı gibi göstergeler de önümüzdeki dönemde ekonomik iyileşmenin devam edeceğinin göstergeleri. Türkiye'nin ilk defa çeyrek dönem ihracatı 50 milyar doların üzerine çıkarak 2020 yılında 51,2 milyar dolar oldu. 2020'yi hedeflerin ötesinde 169,5 milyar dolarlık ihracatla kapattık."

Salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İstikrar Kalkanı" ile beraber iş dünyasına istihdam, finansman ve vergi kolaylıkları getirildiğini hatırlatan Pekcan, TESKOMB'un esnaf ve sanatkarlara toplam 68 milyar lira tutarında düşük faizli kredi kullandırdığını, bunun 42,6 milyar lirasının sadece 2020 yılında kullandırıldığını söyledi.

Pekcan, geçen hafta esnaf ve sanatkarın TESKOMB'a olan kredi borçlarının haziran sonuna kadar ertelendiğini anımsatarak, bu süreçte gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getirdi.

ESNAF VE SANATKARLARA YÖNELİK DESTEK ÖDEMELERİ

Esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği, büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemelerinin başladığını belirten Pekcan, "Gelir kaybı ve kira destekleri için şu ana kadar 1 milyon 400 binin üzerinde başvuru onaylandı." dedi.

Pekcan, destekler için Şanlıurfa'dan da 15 bin 842 esnafın başvuruda bulunduğunu ve 14 milyon 300 bin liralık ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Pekcan, ciro kaybı desteğine ilişkin olarak da şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz haftalarda yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı üzere özellikle pandemi döneminde en çok etkilenen kafe ve restoranlara yönelik, ciroları 3 milyon lira ve altı olan işletmelere yönelik 2020 yılında 2019’a nazaran yüzde 50 ve üzerinde ciro kaybı olan işletmelerin ciro kayıplarının yüzde 3’ü oranında kendilerine destek verilecek. Bu da minimum 2 bin lira maksimum 40 bin lira olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu yönde çalışmaları tamamlandı. Çoğu işletmenin 40 bin lira destek alacağını öngörüyoruz. İnşallah en kısa zamanda ödemeleri gerçekleştireceğiz."

"ŞANLIURFA'NIN İHRACATINI ARTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

Bakan Pekcan, Şanlıurfa'ya son 2 senede 1,7 milyon lira ihracat desteği verdiklerini belirterek, Eximbank tarafından da Şanlıurfa'ya 5,7 milyon dolar ihracat desteği sağlandığını kaydetti.

Bakanlığın ihracatı tabana yaymak için 81 ilde ihracata ilk adım programını başlattığını ve 78 ilde çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Pekcan, Şanlıurfa'da potansiyeli olduğu halde ihracat yapamayan firmaların bulunduğunu, bu kapsamda 513 firma tespit ettiklerini söyledi.

Bakan Pekcan, "Bu firmalarımızın ihtiyaçlarını ve niçin ihracatçı olamadıklarının tespitlerini yapacağız ve taleplerine en uygun mentorle eşleştirerek 6 ay süreyle eğitimler vereceğiz. Eximbank'tan da bu firmalarımıza destekler vereceğiz ve bu firmalarımızı da ihracat ailemize dahil edeceğiz." dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hükümetin, esnaf ve sanatkarların, işletmelerin, KOBİ'lerin her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Abdulllah Erin, açıklamasının ardından bir süre makamında ağırladığı Bakan Pekcan'a Balıklıgöl tablosu hediye etti.

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