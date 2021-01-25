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Haberlerİş-YaşamBakan Pekcan: KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize hibe desteği devam edecek
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Bakan Pekcan: KOOP-DES kapsamındaki hibe desteği 2021 yılında da devam edecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar verilen hibe desteğinin 2021 yılında da devam edeceğini belirterek, “Kadın kooperatiflerimiz hibe desteği için başvurularını 1 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilecek.” dedi

Bakan Pekcan: KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerimize hibe desteği devam edecek
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Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üretime, ülke ekonomisine ve istihdama önemli katkısı olduğunu belirterek, Bakanlık olarak kooperatiflerin ve özellikle kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta daha fazla yer alması için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Pekcan, bu kapsamda geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programını (KOOP-DES) hayata geçirdiklerini söyledi.

Program ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi, vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Pekcan, KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak, ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlandığını hatırlattı.

Pekcan, bu çerçevede geçen yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatiflerin 149 projesine hibe desteği verilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.

2021 YILI İÇİN BAŞVURULAR ŞUBAT AYINDA

Bakan Pekcan, geçen sene olduğu gibi 2021 yılında da KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin;

-Makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına,

-Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,

- Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına

-Projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verileceğini bildirdi.

Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde ve ortaklarının en az % 90’ının kadınların oluşturduğu kooperatiflerde % 75, diğer bölgelerde % 50’sinin hibe olarak karşılanacağını belirten Pekcan, “Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını 01 Şubat 2021 – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında tüm illerimizdeki Ticaret İl Müdürlüklerine yapabilirler.” ifadelerini kullandı.

Kooperatifleşmeye ve kadın girişimcilerin ekonominin her alanında güçlenmesine çok önem verdiklerini dile getiren Pekcan, “Bu kapsamda kadın girişimcilerimize yönelik BM ve DTÖ tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC) SheTrades Outlook platformunca başarılı uygulamalardan seçilen Türkiye Kadın Girişimci Online Network Programı, Export Akademi Programı gibi eğitim çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Her alanda başarılı olan kadın girişimcilerimize yönelik desteklerimiz devam edecek.” değerlendirmesinde bulundu.

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