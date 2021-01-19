Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Müteahhitlik firmalarının 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedelinin an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını kaydeden Bakan Pekcan, "Kovid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır." şeklinde konuştu.
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