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Bakan Pekcan: Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226'sında, 46 bin 768 ürünün 1094’ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizde yüzde 2,3 civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Tabii burada yine Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler yapacağız” dedi

Bakan Pekcan: Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık
AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uygulayan firmalara yönelik denetimlerin son 15 günde sıklaştırıldığını belirterek "Bu doğrultuda dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226’sında, 46 bin 768 ürünün 1094’ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik." dedi.

Bakan Pekcan, son dönemdeki haksız fiyat artışlarına yönelik Ticaret Bakanlığının denetimlerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Fahiş fiyatlara yönelik geçen yıl denetim mekanizması kurduklarını ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını hatırlatan Pekcan, bu kurulda, Ticaret, Tarım ve Orman, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları ile TOBB, TESK, üretici-tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerin bulunduğunu ve söz konusu haksız fiyat uygulamalarına yönelik kararları bu Kurulda aldıklarını söyledi.

Pekcan, önce denetimleri yaptıklarını, fahiş fiyat artışı tespit ettikleri ürünleri satan firmalardan savunma aldıklarını, bu savunmaların incelenmesinin ardından ceza kesilecekse bunun Kurulda karara bağlandığını bildirdi.

Bu doğrultuda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira, Reklam Kurulu'nca da 303 firmaya 13 milyon 300 bin lira olmak üzere toplam 28 milyon 800 bin lira ceza kesildiğini kaydeden Pekcan, şöyle konuştu:

"Son 15 günde denetimlerimizi sıklaştırdık, 81 ile yaydık. Bu doğrultuda da dün akşam 17.00 itibarıyla 4 bin 290 firmamızın 46 bin 768 ürününü denetledik. Bu 4 bin 290 firmanın 226’sında ve 46 bin 768 ürününün 1094’ünde fahiş fiyat olduğunu tespit ettik. Denetimlerimizin yüzde 2,3'ü civarında üründe fahiş fiyat belirledik. Tabii burada yine Kurul kararı ile ceza kesilecek. Bu konuda önümüzdeki günlerde mevzuatlarımızda da birtakım yeni düzenlemeler getireceğiz."

"AYÇİÇEĞİ FİYATLARINDA DÜNYADA DOLAR BAZINDA YÜZDE 95 ARTIŞ OLDU"

Bakan Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bütün dünyada petrol hariç emtia ve gıda fiyatlarında artış olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Özellikle Türkiye’deki üretimimizle ayçiçeğinde yüzde 50 ile 65 arasında değişen bir oranda iç tüketimi karşılayabiliyoruz, yüzde 35 ithalata bağımlıyız. Dünyada ayçiçeği fiyatları önce 375 dolara, sonra 730 dolara çıktı, ayçiçeği fiyatlarında dünyada dolar bazında yüzde 95 artış oldu. Bunun dışında bizim en çok ayçiçeği ithal ettiğimiz Ukrayna ve Rusya kısıtlamalar getirdi. Ayçiçeği tohumunun ihracatında ton başına 165 avro, ham ayçiçeği yağı ihracatında 135 avro, buğday ihracatında ton başına 50 avro, mısırda ton başına 25 avro, arpada ton başına 10 avro ihracata vergi getirdiler, bunların da etkisi var. Çin ve Hindistan’ın stok nedeniyle aşırı talepleri söz konusu, bizim alıcı olduğumuz coğrafyadan. Daha önce hiç alıcı olarak Karadeniz coğrafyasında bulunmamışlar. Bunları Gıda Komitesi'nde bir bütün olarak değerlendirerek kendi strateji politikalarımızı üretiyoruz."

FIRSATÇILARA KARŞI YENİ DİJİTAL ÇALIŞMALAR YOLDA

Öte yandan Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat uygulayanların tespiti konusunda dijitalleşme çalışmalarının ve uygulamalarının da olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Bunlar bir süreç. Ürün Takip Sistemi üzerinde çalışıyoruz. Amacımız karekodlu etiket okutarak imalat, son kullanma tarihini, gramajını, fiyat süreçlerini varsa sertifikalarını da bu şekilde görebilmek. Biz aynı zamanda tüketiciyle beraber çalışan bir bakanlığız. 'Alo 175' hattımıza gelen şikayetler üzerine hemen harekete geçiyoruz. Haksız fiyat artışı (HFA) mobil uygulamalarımız var. Tüketicimizle bu uygulamalar üzerinden hemen irtibata geçiyoruz onlara geri dönüş yapıyoruz. Onun dışında biliyorsunuz Hal Kayıt Sistemi uygulamamız var. Hal Kayıt Sistemi'nde sebze meyveye yönelik üreticiden hangi tarihte, hangi fiyata alınmış, hangi aracıdan kaça geçmiş, yine kare kod okutulmasıyla bunu da bütün gıda ürünlerine yansıtmaya çalıştığımız bir çalışmamız daha var."

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