Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, ilk desteğin, düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldığını anımsatan Bakan Selçuk; “Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlarımızı desteklemek için oluşturduğumuz Sosyal Destek Programımız 3 fazdan oluşuyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla sahada ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye Faz 2 kapsaminda 1.000 TL nakdi yardım yapıyoruz.” diye konuştu.



İlk destekte olduğu gibi, bu hanelerin hali hazirda Sosyal Yardımlar sisteminde kayıtlı olduğundan herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmadığını vurgulayan Selçuk; “1.000 TL nakdi destek ödemesi bugün, bu hanelerimizin PTT hesaplarına yatırılmaya başlandı. Bu yardımlar da yine bir önceki yardımda olduğu gibi, bulaş riskini azaltmak için evlere götürülerek, elden teslim ediliyor.” dedi.

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

“Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMA

SOSYAL YARDIM KİMLERE VİRİLİYOR?

Belirli kriterlere uyan kişilerin faydalanabileceği 1000 TL yardım, 2022 ve 3294 sayılı kanunlardan faydalanarak devletten sosyal destek alan 2 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kriterleri hakkında bilgi verilen ve 2 milyon 111 bin kişinin faydalanacağı 1000 TL sosyal yardım parası için şartlar arasında, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alma koşulu yer alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.” denildi.

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların otomatik olarak bakanlık tarafından yapıldığı sosyal yardım için ödemeler, 1 Nisan'da PTT üzerinden gerçekleşecek. Sosyal yardımdan, halihazırda 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım alan bazı vatandaşlar yararlanmış olacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.