Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.