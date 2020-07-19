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Bakan Selçuk, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda engellilerin yanında olduklarını söyledi. Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Selçuk, “Engelli vatandaşlarımızın ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem veriyoruz. İlki 2012 yılında yapılan daha sonra 2014, 2016 ve 2018 yıllarında tekrarlanan EKPSS ile engelli memur sayısında artış yaşandı. Bu kapsamda 2002 yılında 5.777 olan engelli memurların sayısı 2020 Haziran ayı itibariyle on katına çıkarak 57.408‘e yükseldi. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanları yaklaşık yüzde 95’lik bir doluluğa ulaşmış oldu” dedi.

“90 BİN 600 ENGELLİ VATANDAŞIMIZ BAŞVURUDA BULUNDU"



Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 11 Ekim 2020’ye ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2020-EKPSS) ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, “11 Ekim’de gerçekleşecek olan EKPSS’ye 90.600 engelli vatandaşımız başvuruda bulundu” ifadelerini kullandı.

KURA BAŞVURULARI 13-26 EKİM'DE

Bakan Selçuk, “2020 yılı kura başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemi ile 2012 yılından bugüne kadar toplam 35.643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik” diye konuştu.

22 MİLYON 534 BİN TL ÖDEME YAPILDI

Bakanlık, sınava girecek engelli vatandaşların sınav ücretinin yaklaşık yüzde 70’ini de karşılıyor. Bu kapsamda Bakanlık, 2012-2018 yılları arasında 4 kez gerçekleştirilen merkezi sınav için toplam 22 milyon 534 bin TL’lik ödeme gerçekleştirirken; 2020 EKPSS kapsamında da her bir aday için 120 TL olan sınav giriş ücretinin 85 TL’sini karşılayacak.