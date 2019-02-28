Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında 2 bin 600 engellimiz kurum bakımı için sıra beklerken, bugün söylemek isterim ki şu anda kurum sırası bekleyen kardeşimiz kalmadı." dedi.

Selçuk, engelli ve engelli ailelerinin katılımıyla Giresun'daki bir restoranda düzenlenen yemek programında yaptığı konuşmada, siyaset ve yönetim anlayışlarının temelinde insan olduğunu söyledi.

Her zaman yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdiklerini ifade eden Selçuk, millete hizmetkar olmayı, milletle bütünleşmeyi tercih ettiklerini kaydetti.

Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engellilerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, "Çünkü sizlere hizmet etmek, sizlere hizmetkar olmak bizim için bir gurur meselesi, bir onur meselesi. Hamdolsun ülkemiz bugün kardeşlerimizin hayat standartlarının daha yükseltildiği ve geleceklerinin daha çok garanti altına alınması konusunda tüm dünyaya rol model olabilecek konumda." diye konuştu.

Bakım ve bakım destek hizmetlerini 2005 yılından bu yana etkin bir şekilde yürüttüklerini aktaran Selçuk, şunları ifade etti:

"Gündüz bakım alanlarında tam ve yarı zamanlı da sizlere hizmet etmeye çalışıyoruz. Yine 2002 yılında 2 bin 600 engellimiz kurum bakımı için sıra beklerken, bugün söylemek isterim ki şu anda kurum sırası bekleyen kardeşimiz kalmadı ve kurumsal bakımdan çok ailelerimiz yanında sizlere hizmet etmeyi önemsiyoruz. Engelli haklarının iyileştirilmesi konusunda da attığımız her adım sizlerden geri bildirim doğrultusunda oluyor. Engelli hizmetlerini yaygınlaştırmak ve daha kaliteli hale getirmek için uğraşmaktayız."

Bakan Selçuk, 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin civarındayken artık bu sayıyı 10 kat artırarak 56 bin engelliyi kamuda istihdam etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, bu rakamları daha da yükseltmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Uygulanan istihdam politikalarıyla 384 bin engelliyi iş hayatına kazandırdıklarını anlatan Selçuk, ayrıca mesleki niteliklerini artırmak için de 2012'den bu yana 41 bin engelliyi aktif iş gücü programlarından yararlandırdıkları bilgisini verdi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, girişimcilik eğitimlerini başarıyla bitiren engellilere 50 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini dile getirerek, "Kendi işlerinin sahibi olmalarını istiyoruz. Yine 65 yaş üstü ve çalışamayacak durumda olan engellilerimize de bağlanan aylıkların miktarını artırdık. Tabii bu imkanlar engelli kardeşlerimizin azmi ve kararlılığıyla daha büyük bir ivmeye dönüyor ve ortaya çok gurur verici tablolar, başarı hikayeleri, güzel hikayeler, mutluluklar ortaya çıkıyor."

Konuşmasının ardından Selçuk, engelli ve aileleriyle selamlaştı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Bakan Selçuk, 2017 yılında, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Bingöl'ün eşi Ayşe Bingöl'ü de evinde ziyaret etti.