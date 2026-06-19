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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: "Ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz"

        Bakan Şimşek: "Ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 11:58 Güncelleme:
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        "Ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya geldi.

        Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Bugün Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum.

        Dünyada riskler azaltılırken ve tedarik zincirleri yeniden şekillenirken, Türkiye ve Almanya, daha derin iş birliği için önemli potansiyele sahip doğal stratejik ortaklardır.

        Savunma ve havacılık, mobilite, enerji ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğimizi genişletmek ve her iki ülkenin de güçlü bir varlığa sahip olduğu üçüncü pazarlardaki ortaklıklarımızı güçlendirmek için büyük fırsatlar bulunmaktadır. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik bağları daha da derinleştirmeyi ve genişletmeyi dört gözle bekliyoruz."

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