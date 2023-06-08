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Haberler Para Bakan Şimşek'in banka genel müdürleriyle görüşecek
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Bakan Şimşek'in banka genel müdürleriyle görüşmesi bekleniyor

Reuters Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in banka genel müdürleriyle bir araya geleceğini ve söz konusu toplantının perşembe günü gerçekleşmesinin beklendiğini bildirdi. Habertürk'e konuyla ilgili bilgi veren kaynaklar toplantı tarihinin yeni TCMB Başkanı atamasının yapılmasının ardından netleşmesini beklediklerini ifade etti. Toplantıda Şimşek'in yeni ekonomi politikalarına ilişkin detayları paylaşması bekleniyor

Bakan Şimşek'in banka genel müdürleriyle görüşecek
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in gelecek hafta Türkiye Bankalar Birliği'ne üye bankaların genel müdürleriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Reuters'a konuyla ilgili bilgi veren bankacılar söz konusu toplantının perşembe günü gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Habertürk'ün ulaştığı kaynaklar ise Şahap Kavcıoğlu yerine yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanının atanmasının ardından toplantının kesin tarihinin belli olmasını beklediklerini ifade etti. Toplantıda Şimşek'in yeni ekonomi politikalarına illişkin detayları banka yöneticileriyle paylaşması bekleniyor. Söz konusu kaynaklar yeni göreve gelen ekonomi yönetiminin banka genel genel müdürleriyle toplantı gerçekleştirmesinin olağandışı bir durum olmadığını vurguladı.

Son günlerde Kavcıoğlu yerine getirilmesi beklenen ismin Hafize Gaye Erkan olduğu sık sık dile getiriliyor. Hafize Gaye Erkan'ın 3 gün önce Bakan Şimşek'le bir görüşmede bulunduğu iddia edilmiş ancak bu iddiayla ilgili bakanlıktan herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Kariyerinde 9 yıl boyunca Goldman Sachs'ta çalışan Hafize Gaye Erkan 8 yıl da First Republic Bank'te eş CEO'luk dahil üst düzey görevler üstlendi.

Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle özellikle piyasalarda daha 'ortodoks' politikalara dönülmesi beklenirken, Hafize Gaye Erkan'ın bu beklentiyle uyumlu bir isim olduğu belirtiliyor.

'KURALA DAYALI POLİTİKA TAAHHÜDÜ'

Bakan Şimşek haftasonu gerçekleşen devir teslim töreninde "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Daha zengin ve dirençli bir Türkiye yaratmak için takip edeceğimiz prensipler şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik olacaktır. Yerel ve uluslararası zorluklar arasında yol alırken, öngörülebilirliği artırmak için kurala dayalı politika oluşturma taahhüdümüzü teyit ediyoruz" dedi.

BORSADA YÜKSELİŞ CDS'TE DÜŞÜŞ

Bu açıklamalar genel olarak piyasalarda olumlu karşılandı. Haftanın ilk 4 gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 8.5 yükseldi. Geçen hafta 550 baz puan seviyesinde bulunan 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) ise 487 baz puana kadar geriledi.

KURDA YÜZDE 17'LİK ARTIŞ

Bu esnada 28 Mayıs seçiminden bu yana dolar/TL'de yaklaşık yüzde 17'lik bir yükseliş yaşandı. Dolar bugün 23.40 liranın üzerini görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. Tarihsel olarak dolar/TL'de yükseliş yaşandığı zaman Türkiye'nin CDS'inde de yükselişler yaşanırdı. Ancak kurda yaşanan yükselişle serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasındaki makasın kapanmasıyla bu yaşanan yükseliş bir anlamda uzmanlar tarafından 'normalleşme' olarak nitelendirildi.

FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİSİ

Söz konusu 'normalleşme' sürecinde TCMB'nin yeni yönetimiyle beraber dünya genelinde başta Fed ve ECB olmak üzere merkez bankalarının enflasyonla mücadele için uyguladığı politikalara benzer bir politika uygulaması bekleniyor. Bu da faiz artırımı anlamına geliyor.

ABD'li finans devi JPMorgan son yayımladığı bilgi notunda TCMB'nin 22 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 25'e yükseltmesinin olasılıklar arasında yer aldığını belirtti. JPMorgan ekonomistleri bu büyük faiz artırımının ardından daha küçük artırımlarla politika faizinin yüzde 30'a çekilmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Fransız Societe Generale'ın ekonomistleri de Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından yayımladıkları raporda politika faizinin 22 Haziran’da 650 baz puanlık artırımla yüzde 15’e yükseltilmesini, ardından temmuz ve ağustos aylarında 500’er baz puanlık yeni artırımlar gelmesini beklediğini açıkladı.

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