Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dezenflasyon sürecinde büyüme öngörülerimiz doğrultusunda seyrediyor" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek "Dezenflasyon sürecinde büyüme öngörülerimiz doğrultusunda seyrediyor. Toplumun refahını gözeterek sürdürülebilir, yüksek ve kapsayıcı büyüme için çalışmamız sürecek" dedi.
Bakan Şimşek ayrıca "Enflasyondaki düşüş, ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve küresel finansal koşullarla 2025in 2. yarısından itibaren ekonomik aktivitenin ivme kazanmasını öngörüyoruz" diye ekledi.