Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon aşağı gelmeye başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomik Forumu'na katıldı. Şimşek konuşmasında "Para politikası duruşu yeterli düzeyde sıkı ve enflasyon beklentilerini çıpalıyor" dedi.
Giriş: 15.05.2024 - 11:53 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:53
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'na katıldı.
Şimşek konuşmasında " Yıllık enflasyon aşağı gelmeye başlayacak" dedi.
Şimşek ayrıca "Para politikası duruşu yeterli düzeyde sıkı ve enflasyon beklentilerini çıpalıyor" ifadelerini kullandı.
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