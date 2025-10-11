Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Bakan Tekin: Bahçeli, milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir Hacıbektaş'ta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bağışladığı arazi üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı Cemevi'nin açılışında konuştu. Tekin, Bahçeli'yi "milli birlik ve beraberliğin sigortası" olarak nitelendirirken, yeni müfredatın da Anadolu'nun birleştirici değerlerine dayandığını vurguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 11.10.2025 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahçeli birlik ve beraberliğin sigortası'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü o gerçekten benim teorik olarak hayata geçirmeye çalıştığım milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası. Bunu her ortamda dile getiriyorum" dedi.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bağışladığı arazi üzerine yaptırılan 'Horasan Erenleri Dergahı Cemevi' açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Kamuoyunda çok farklı yerlere çekilen bir sürecin içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Anadolu'nun bağrından çıkmış bir kardeşiniz olarak size şunu taahhüt ediyorum ki ana misyonumuz bugün burada yapılmaya çalışılan şeyi hayata geçirmek. Nedir o? Anadolu'nun Türk toplumunun milli birlik ve beraberliğini hayata geçirecek gelecek kuşaklara kenetlenmiş bir Türk milleti olarak devam etmemizi sağlayacak bir eğitim öğretim sistemi oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Programlarımızın içerisinde uygulamaya geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Model'inin ana omurgası bu. Eğitim öğretim sistemleri maalesef şöyle bir yanılgının içerisine girdiler. Kariyerizim hastalığı, test hastalığı ya da benzeri metodolojik uygulamalara kendilerini hasrettiler. Asli işlevlerini unuttular" diye konuştu.

        REKLAM

        'ASLİ İŞLEVLERİMİZİ YERİNE GETİRMİYORUZ’

        Bakan Tekin, "Nedir asli işlevleri? Asli işlevleri şunlar; dünyada barışın, adaletin egemen olduğu bir dünya, bir kültür, bir iklim inşa etmek. Bunu unuttuk. Bunu ihmal ediyoruz. Başka şeylere odaklandık. Nereden mi biliyorum? Eğer bunu ihmal etmeseydik, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında inleyen insanlar, temel hak ve hürriyetleri elinden alınmış insanlar adaletsizliğin egemen olduğu bir coğrafya olmazdı. Eğer biz asli işlevimizi unutmasaydık; İsrail, Gazze'de Filistinli kardeşlerimizi şehit etmezdi. Gazze'de bir soykırıma kalkışmazdı. Ya da kalkıştığı zaman bütün dünya hep beraber karşısında dururduk. Demek ki asli işlevlerimizi yerine getirmiyoruz. Anadolu coğrafyası ve Türk milleti açısından baktığımızda da her geçen gün milli birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratacak, bizi bu anlamda ayrıştıracak, bizi bu anlamda birbirimizden uzak tutacak, eğitim öğretim sistemimizin içerisine bu unsurlar bir şekilde yerleştirilmiş" diye konuştı.

        REKLAM

        'BİR ŞEKİLDE TOPLUMUMUZUN İÇERİSİNE FİTNE, FESAT YERLEŞTİRİLMİŞ'

        Bakan Tekin, "Bir şekilde toplumumuzun içerisine fitne, fesat yerleştirilmiş. Biz bütün bunları ortadan kaldıracak, bütün bunları tarihe gömecek bir müfredat yaptık ve 'Ana hedefimiz dünyada barışı, Anadolu coğrafyasında milli birliği ve beraberliği egemen kılacak bir müfredat oluşturmak’ dedik. Biraz önce Yaşar ağabeyin konuşmasında ifade ettiği birçok kavramı müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Bunlardan bir tanesi de Alevi-Bektaşi kültür ve inançları ile ilgili hususları da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin içerisinde çocuklarımız öğrensinler istedik. Yaşar Yıldırım başkanımız konuşmasında, 'Biz istiyoruz ki Alevi vatandaşlarımız, Bektaşi vatandaşlarımız çocuklarına inanç ve ibadetlerini öğretebilsinler' dedi. Biz de bunu istiyoruz ve bunu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin içerisinde bir başlık olarak koyduk ve bunu yaparken de Anadolu irfanının eğitime ilişkin bakışı ile ilgili çalıştaylar organize ettik. Bu çalıştaylara katılan kişilerle beraber bu uygulamayı hayata geçirdik" dedi.

        REKLAM

        BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Bakan Tekin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü o gerçekten benim teorik olarak hayata geçirmeye çalıştığım milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası. Bunu her ortamda dile getiriyorum. Bugün burada katkı verdiği, fikir babası olduğu bir mekanın da açılışını yapıyoruz. Bu tesis, benim yapmaya çalıştığım milli birliği ve beraberliği hayata geçirecek, uygulamaya geçirecek önemli bir tesis. Ben bu vesileyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve buranın her adımıyla ilgilenen Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım beyefendiye özel teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

        'BU İTTİFAK, BU COĞRAFYANIN GERÇEKTEN SİGORTASI OLACAKTIR'

        Cumhur ittifakı ve bu ittifakı oluşturan siyasi düşüncenin, Anadolu coğrafyasının, Anadolu insanının düşünceleriyle, duygusuyla, kültürüyle harmanlanmış bir ittifak olduğuna inandığını söyleyen Bakan Tekin, "Bu ittifakı hayata geçirdikleri için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu ittifak bu coğrafyanın gerçekten sigortası olacaktır. Bu başkanlığın kurulması olmak üzere Anadolu coğrafyasının birlik ve beraberliğine katkı veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Biraz önce orada otururken bir iki tane Hacıbektaş ilçesinden vatandaşımız geldi ve bir hususu ifade ettiler. 'Hacıbektaş'taki huzurevimiz kapatılmasın' dediler. Ben de doğrudan Aile Bakanımızı aradım. Aile Bakanımız da 'Birileri yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Biz Nevşehir'deki huzurevi sayımızı ikiye çıkardık. Nevşehir'de bir huzurevimiz var. Hacıbektaş'taki huzurevi de deprem sebebiyle bakım ve onarıma alınacak. En kısa zamanda tekrar Hacıbektaş'taki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız' dedi. Bu yalanı da böylece düzeltmiş olalım" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yusuf Tekin
        #Hacıbektaş dergahı
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sofya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Sofya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin'i ve Filistinlileri selamlıyorum
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        Trump Zelenskiy ile görüştü
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Bir kadın daha iş yerinde katledildi!
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Papara'nın kurucusuna 28 yıla kadar hapis istendi
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        Trump'ın açıklaması, kripto piyasasını vurdu
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        "Machaho Nobel Barış Ödülü'nü bana ithaf etti"
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        Başsavcılıktan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        "G.Saray'ı daha iyi günlere taşımak istiyoruz"
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        'Don Vito' lakaplı baron yurda getirildi!
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Türkiye'de Tip 1 diyabetli çocuk sayısı 30 bin
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Hazineye ait araziyi satma vaadi... 80 milyon TL'lik vurgun!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Arkadaşının boğazını kesen katil gerekçesini açıkladı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Fiyat etiketlerinde yeni dönem
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        Saç dökülmesine bu yöntemlerle dur deyin!
        "İşte bu bizim hikâyemiz"
        "İşte bu bizim hikâyemiz"