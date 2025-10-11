Bakan Tekin: Bahçeli, milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli için özel bir parantez açmak istiyorum. Çünkü o gerçekten benim teorik olarak hayata geçirmeye çalıştığım milli birlik ve beraberliğimizin bir sigortası. Bunu her ortamda dile getiriyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bağışladığı arazi üzerine yaptırılan 'Horasan Erenleri Dergahı Cemevi' açılışına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Kamuoyunda çok farklı yerlere çekilen bir sürecin içerisindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz Anadolu'nun bağrından çıkmış bir kardeşiniz olarak size şunu taahhüt ediyorum ki ana misyonumuz bugün burada yapılmaya çalışılan şeyi hayata geçirmek. Nedir o? Anadolu'nun Türk toplumunun milli birlik ve beraberliğini hayata geçirecek gelecek kuşaklara kenetlenmiş bir Türk milleti olarak devam etmemizi sağlayacak bir eğitim öğretim sistemi oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Bunun altını ısrarla çizmek istiyorum. Programlarımızın içerisinde uygulamaya geçirdiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif Model'inin ana omurgası bu. Eğitim öğretim sistemleri maalesef şöyle bir yanılgının içerisine girdiler. Kariyerizim hastalığı, test hastalığı ya da benzeri metodolojik uygulamalara kendilerini hasrettiler. Asli işlevlerini unuttular" diye konuştu.

Bakan Tekin, "Nedir asli işlevleri? Asli işlevleri şunlar; dünyada barışın, adaletin egemen olduğu bir dünya, bir kültür, bir iklim inşa etmek. Bunu unuttuk. Bunu ihmal ediyoruz. Başka şeylere odaklandık. Nereden mi biliyorum? Eğer bunu ihmal etmeseydik, bugün dünyanın farklı coğrafyalarında zulüm altında inleyen insanlar, temel hak ve hürriyetleri elinden alınmış insanlar adaletsizliğin egemen olduğu bir coğrafya olmazdı. Eğer biz asli işlevimizi unutmasaydık; İsrail, Gazze'de Filistinli kardeşlerimizi şehit etmezdi. Gazze'de bir soykırıma kalkışmazdı. Ya da kalkıştığı zaman bütün dünya hep beraber karşısında dururduk. Demek ki asli işlevlerimizi yerine getirmiyoruz. Anadolu coğrafyası ve Türk milleti açısından baktığımızda da her geçen gün milli birlik ve beraberliğimizi sekteye uğratacak, bizi bu anlamda ayrıştıracak, bizi bu anlamda birbirimizden uzak tutacak, eğitim öğretim sistemimizin içerisine bu unsurlar bir şekilde yerleştirilmiş" diye konuştü.

Bakan Tekin, "Bir şekilde toplumumuzun içerisine fitne, fesat yerleştirilmiş. Biz bütün bunları ortadan kaldıracak, bütün bunları tarihe gömecek bir müfredat yaptık ve 'Ana hedefimiz dünyada barışı, Anadolu coğrafyasında milli birliği ve beraberliği egemen kılacak bir müfredat oluşturmak’ dedik. Biraz önce Yaşar ağabeyin konuşmasında ifade ettiği birçok kavramı müfredatımızın içerisine yerleştirdik. Bunlardan bir tanesi de Alevi-Bektaşi kültür ve inançları ile ilgili hususları da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin içerisinde çocuklarımız öğrensinler istedik. Yaşar Yıldırım başkanımız konuşmasında, 'Biz istiyoruz ki Alevi vatandaşlarımız, Bektaşi vatandaşlarımız çocuklarına inanç ve ibadetlerini öğretebilsinler' dedi. Biz de bunu istiyoruz ve bunu Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin içerisinde bir başlık olarak koyduk ve bunu yaparken de Anadolu irfanının eğitime ilişkin bakışı ile ilgili çalıştaylar organize ettik. Bu çalıştaylara katılan kişilerle beraber bu uygulamayı hayata geçirdik" dedi.