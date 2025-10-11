Bulgaristan - Türkiye maçı CANLI YAYIN
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'a konuk oluyor. Ay-yıldızlılar, rakibini Sofya'da ilk kez mağlup etmeyi hedefliyor. 'Bizim Çocuklar' kazandığı takdirde ilk 2 yolunda da ciddi bir avantaj elde edecek. Bulgaristan Türkiye maçına dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
STAT: Vasil Levski Ulusal Stadı
HAKEM: Luis Godinho (Portekiz)
SAAT: 21.45
YAYIN: TV8
Bulgaristan:
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.
AVERAJLA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ
Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.
'Bizim Çocuklar', ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.
Grubun diğer maçında ise lider İspanya, Gürcistan'ı konuk ediyor.
TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ
Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçında tek eksik bulunuyor.
Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemiyor. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.
GRUP LİDERİ 12 TAKIM DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NA GİDECEK
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak.
Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek.
SON 4 BİLET PLAY-OFF'TAN
Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım play-off'ta mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.