Bulgaristan - Türkiye maçı CANLI YAYIN

STAT: Vasil Levski Ulusal Stadı

HAKEM: Luis Godinho (Portekiz)

SAAT: 21.45

YAYIN: TV8

Bulgaristan:

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

AVERAJLA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ

Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü maçlar öncesinde aynı puana sahip Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Bulgaristan ise son sırada bulunuyor. E Grubu'nda 6 puanla İspanya ilk sıranın sahibi.

'Bizim Çocuklar', ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bulgaristan ise evinde İspanya'ya, deplasmanda da Gürcistan'a 3-0 kaybetti.

REKLAM

Grubun diğer maçında ise lider İspanya, Gürcistan'ı konuk ediyor.

TEK EKSİK BARIŞ ALPER YILMAZ

Ay-yıldızlı ekipte, Bulgaristan maçında tek eksik bulunuyor.

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemiyor. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek.