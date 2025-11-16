Bakan Tekin. Bütün inançlarla ilgili çocuklarımızın özgürce doğru bilgiye erişebilecekleri bir müfredat geliştirdik

Bakan Tekin, çeşitli ziyaretler için geldiği kentte Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Daha sonra Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Cemevi'nde düzenlenen Geleneksel Abdal Musa Lokması Etkinliği'ne katılan Bakan Tekin, buradaki konuşmasında, Malatya'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetleri anlatmak için ziyarette bulunduklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız 2002 yılında Başbakan olduğunda Türkiye'de ayrım gözetmeksizin herkesin yaşadığı sıkıntılar vardı. Etnik ya da dini farklılıklarından dolayı sıkıntı yaşayan, inançlarını, ibadetlerini diledikleri gibi özgürce yaşamak isteyen insanların önünde engeller vardı. Cumhurbaşkanımız 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mücadele edeceği birinci madde olarak Türkiye'de yasaklarla mücadele etmeyi merkeze aldı. Hem başbakanlığı döneminde hem de ardından cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'de asla yapılamaz denilen, kimsenin cesaret edemediği birçok yasağı kaldırdı."

AK Parti'nin kurulduğu tarihlerden sonra birçok yanlış uygulamaya da son verildiğini aktaran Bakan Tekin, çalışmaların sürdüğünü belirtti. İnsanı ve özgürlüğü merkez alan bir siyaset yürüttüklerini söyleyen Tekin, şöyle devam etti: "O gün Türkiye'de Kürtçe konuşan insanlara karşı 'vatan haini' damgası vuruluyordu. Kürtçe şarkı söyleyen insanlar alenen kamuoyunun önünde linç ediliyordu. O gün inancının gereği kılık kıyafetinden dolayı insanlar linç ediliyordu. O gün inancının gereğini yerine getirdiği için insanlar linç ediliyordu. Bugün devletin bakanı ya da siyasetçiler, devlet adamları Kürtçe konuşuyorlar. Kürtçe konuşulan ortamlarda bulunuyorlar. Bugün devletin başındaki insanlar camilerde insanlarla ibadet ediyor, cemevlerinde düzenlenen törenlere iştirak ediyorlar. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın aradan geçen 22-23 yıl içerisinde yasaklarla mücadele anlamında yaptığı hizmetlerin belki de en önemlisi. Türkiye'nin demokratikleşmesi, milli birlik ve beraberliğin, kardeşliğin güçlenmesi için atılan en önemli adımlardan biri."