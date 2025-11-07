Habertürk
        Bakan Tekin'den ara tatil mesajı: Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir

        Bakan Tekin'den ara tatil mesajı: Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatile ilişkin öğrencilere yönelik, "İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 07.11.2025 - 11:25
        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tatilde dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu.

        Ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Tekin, şunları kaydetti: "İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.

        Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum."

