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        Haberler Gündem Güncel Bakan Tunç'tan CHP'nin otobüs şoförüyle ilgili iddialara yanıt | Son dakika haberleri

        Bakan Tunç'tan CHP'nin otobüs şoförüyle ilgili iddialara yanıt

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında "CHP'nin otobüs şoförüne 23 Nisan'da milletvekillerini 1. Meclis'e götürdüğü için tutuklama talep edildiği" şeklindeki iddialar büyük bir yalandır." açıklamasını yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 23:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 23:24
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        Bakan Tunç'tan CHP'nin otobüs şoförüyle ilgili iddialara yanıt
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "CHP otobüsünü kullanan sürücü G.G. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'görevli polis memurlarının dur ihtarına uymaması ve otobüsü polisin üzerine sürmesi' nedeniyle soruşturma başlatılmış ve Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından “zincirleme şekilde görevli memura mukavemet” suçundan 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanmıştır.

        Görüntülerden de anlaşıldığı üzere bir siyasi partinin otobüsünü kullanmak, kimseye polis memurunun üzerine araç sürme, dur ihtarına uymama, kamu düzenini tehlikeye atma hakkı vermez.

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        Milletimizin huzuru ve güvenliği için görev yapan polisimizin hayatını riske atan bir eylemi, "1 Mayıs’ta emekçi tutuklanıyor" şeklindeki bir iftirayla savunmak hukuken de vicdanen de kabul edilemez.

        Başta bazı CHP'li milletvekilleri olmak üzere yürütülen soruşturma üzerinden dezenformasyon yapılması ve kamuoyunun yanıltılması 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde hukuka değil, kaosa hizmet etmektir.

        Emekçi kardeşlerimizi kullanarak yalan ve iftiraya sarılanların amacının emek ve dayanışma değil provokasyon olduğu açıktır.

        Bu vesileyle görevli polis memurumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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