CHP otobüsünün şoförü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'nin otobüsünün şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabı üzerinden parti genel merkezinde çalışan otobüs şoförünün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Bulut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“İyice zıvanadan çıktılar. Genel Merkezimizin emektar otobüs şoförü Gökhan kardeşimizi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmişler. Suçu, 23 Nisan’da milletvekillerimizi 1. Meclis’e götürmesi. Biraz insaf, biraz akıl, biraz vicdan. Çekin ellerinizi emekçilerden!”