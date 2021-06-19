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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha önce Ağrı'ya yaptığı ziyaretten bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı.

Diyadin ilçesindeki incelemeleri sırasında Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile paçalarını sıyırarak dereye giren Varank'ın fotoğrafı sosyal medyada ilgi gördü.

— Savcı Sayan 🇹🇷 (@SavciSayan) June 19, 2021

Belediye Başkanı Sayan da Bakan Varank'ın bu paylaşımını alıntılayarak "Sayın Bakanım özledik. Hep beraber Ağrı Dağı'na çıkacaktık. Bize sözünüz var… Dört gözle bekliyoruz… Küçük sanayi sitesi için ayrıca teşekkür ederiz. Çalışmalara başladık… Sizi seviyoruz alçakgönüllü bakanım" diye yazdı.