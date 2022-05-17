Bakan Varank'Tan Kılıçdaroğlu'na tweet yanıtı 0:00 / 0:00

AA

Bakan Mustafa Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) Ankara Ofisi'nin açılış resepsiyonunda, Türkiye'yi yatırımlar anlamında cazibe merkezi haline getirmek ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere büyük gayret gösterdiklerini anlattı.

YASED'in bu alanda iş ortağı olarak gördükleri kurumlardan biri olduğuna işaret eden Varank, dernekten gelen geri dönüşlerle kendilerini güncellediklerini ve ortak hayata geçirilebilecek projeleri çalıştıklarını aktardı.

Bakan Varank, Kovid-19 salgını ve sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Türkiye'nin özellikle üretken ve uzun vadeli yatırımlar anlamında dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini gösterdiğini vurgulayarak, salgın döneminde Türk sanayicisinin bütün taahhütlerini zamanında yerine getirdiğini ve Türkiye'nin alternatif bir üretim merkezi olma noktasında kendini tüm dünyaya ispat ettiğini dile getirdi.

Bu atmosferi sürdürmek istediklerine dikkati çeken Varank, "Biz yerli ya da yabancı diye bir ayrımı kabul etmiyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan her bir girişim bizim için değerlidir, bizim için yerlidir. Biz onların, varsa sıkıntılarını gidermek, yoksa önlerini daha fazla açmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

ATATÜRK HAVALİMANI

Varank, Türkiye'yi yerli ya da yabancı yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmek üzere gayret gösterdiklerini, ancak iç siyasetten kaynaklanan birtakım sıkıntıların da olduğunu gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda Atatürk Havalimanı ile ilgili bir tartışma var. Bazıları diyorlar ki 'İstanbul Havalimanı yapıldı, havalimanını birileri satmak istiyor, satarken karı yüksek olsun diye alelacele satmaya çalışıyorlar.' Cumhurbaşkanı'mız 2018 Mayıs ayında 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi yapacağız, burayı İstanbul'a yakışan çok güzel bir park haline getireceğiz.' dedi. Nasıl New York'ta Central Park'a İngiltere'de Hyde Park'a hayran kalıyorlar, biz de buna benzer, İstanbul'a yakışan bir parkı zaten kazandıracağımızı 2018'de ilan etmiştik. Bunun ne İstanbul Havalimanı ile ne de buranın satılmasıyla alakası var. 'Burayı alelacele yıkarak İstanbul Havalimanı'nı cazip hale getirecekler.' diyorlar. Sabiha Gökçen Havalimanı… Zamanında ana muhalefetin lideri 'Uçak inmeyen yere havalimanı yaptılar.' diye bizi eleştiriyordu. Şimdi o havalimanını biz genişletmek, ikinci pisti tamamlamak, kapasite artırmak için büyük gayret gösteriyoruz. Eğer biz İstanbul Havalimanı'na müşteri kazandıracak olsak Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini artırır mıyız?"

"YATIRIMCI DÜŞMANLIĞI VAR"

Türkiye'de, özellikle muhalefet kanadında, ciddi bir yabancı yatırımcı düşmanlığı yapıldığını öne süren Varank, şöyle devam etti:

"Hatta işi öyle boyutlara götürüyorlar ki yatırımcılar arasında faşizme varan ifadeleri görebiliyoruz. Bugün Türkiye'de en fazla yatırım yapan ülke Hollanda, arkasından Almanya geliyor. Kimse Hollandalı, Almanyalı yatırımcıya bir şey demezken, Hollandaca, Almanca tweet atmazken söz konusu olan Orta Doğu'dan, Arap ülkelerinden bir yatırımcı olduğunda 'Türkiye'ye neden Arap yatırımcı geliyor, neden Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de yatırım yapıyor?' diye eleştiri yapıyorlar. Bu, faşizmdir. Hükümet olarak yatırımcılar arasında ayrım yapmıyoruz. Özellikle sivil toplum kuruluşlarımızın da burada yabancı yatırımcının tamamını koruması lazım. Bakıyorsunuz Türkiye'de iş yapan firmalara çok ağır eleştiriler var. 'Biz iktidara gelince şöyle mallarını kamulaştıracağız, böyle kamulaştıracağız…' Bunlar TÜSİAD'ın üyesi. Yeri geldiğinde TÜSİAD hükümeti eleştiriyor da neden kendi üyelerinin hakkını korumuyor? Eğer bir yabancı düşmanlığı yabancı yatırımcılığı yapıyorsa burada sivil toplumun sesini daha çok çıkarması gerekir. Biz siyasette bunun mücadelesini veriyoruz ama sivil toplumun bunun gerçeğini ortaya koyması lazım."

Varank, yatırımcıları ayırmadıklarını vurgulayarak, "Biz Türkiye'yi kalkındırmanın derdindeyiz. Ana muhalefetin lideri çıkıp 'Biz hukuku geriye doğru işleteceğiz, burada yatırım yapanları cezalandıracağız.' derse biz tabii ki buraya yatırımcı çekmekte zorlanırız. Bu manada hepimize iş düşüyor. Bu işin doğrusunu hem kamuoyuna hem de muhalefete anlatmamız gerekiyor." dedi.

"GİRİŞİMCİLİK ÖNEMLİ İVME YAKALADI"

Tüm bunlara rağmen Türkiye'de yabancı yatırımların önemli ölçüde arttığını ifade eden Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen sene yabancı yatırımların 14 milyar dolar seviyesine çıktığını gördük. Ama bundan önemlisi Türkiye'de artık girişimciliğin çok önemli bir ivme yakaladığını görüyoruz. Özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikte Türkiye bir başarı hikayesi yazıyor. Biz bundan 2 sene önce Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ni ilan ettiğimizde '2023'e kadar Türkiye'den en az 10 Turcorn çıkacak.' dediğimizde kimse bize inanmadı ama bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 6 unicornu var ve bu sene gelecek olanlar da var."

Mustafa Varank, geçen yıl dünyada en fazla oyun yatırımı alan şehrin İstanbul olduğunu belirterek, özellikle teknoloji tabanlı işlerde bu potansiyeli daha da artıracaklarını vurguladı.

Türkiye'nin yeni başarı hikayesini katma değerli üretimle, teknoloji tabanlı işlerle yazacaklarına dikkati çeken Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz buna yürekten inanıyoruz. Bunun emarelerini zaten şu anda yaşıyoruz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, sivil toplum kuruluşlarımızla el birliğiyle Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirelim. Ama ana muhalefet ya da yavru muhalefet bir cevap hak ediyorsa onun cevabını da sadece biz vermeyelim sivil toplum kuruluşları da versin. Kimse bu ülkede yatırımcı düşmanlığı yapma cesaretini bir daha bulamasın."