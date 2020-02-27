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Haberlerİş-YaşamBakan Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık

Bakan Varank: 2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel gelmeye başladı. Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık" dedi.

Yatırım teşvik verileri
DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya geldi. Bölgesel Destek Programları Açılış ve İmza Töreni'ne katılan Bakan Varank, 10 farklı proje ve 4 destek programıyla bölgeye 46 milyon liralık kaynak kazandıracaklarını söyledi. Varank, "Kütahya´yı çok yakından takip ediyoruz. Mevcut kapasitenizin çok daha ötesinde işler yapabilecek potansiyeliniz olduğunu biliyoruz. İhracat rakamlarınızı detaylı bir şekilde inceledim. Seramikteki güçlü performansınız elbette beni şaşırtmadı. Tabi seramik, sadece Kütahya´nın değil ülkemizin de göz bebeği sektörlerinden. Çünkü yurt içi katma değer oranı yüzde 82 seviyesinde, yani enerji dışında dışardan hiçbir kaynağa ihtiyaç duyulmuyor ve ülke genelinde 200 bin kişilik istihdam oluşturuyor. Seramik dışında madencilik, makine ve mobilya gibi alanlarda da Kütahya´nın kapasitesinin gittikçe güçlendiğini görüyoruz. Elbette bu kapasite artışında bakanlıkça sunduğumuz desteklerin önemli katkısı var. Son 7 senede 6,5 milyar liranın üzerinde sabit yatırımı teşvik ederek, 13 bin vatandaşımıza yeni iş kapıları araladık. Kalkınma Ajansımız bugüne kadar 324 projenin hayata geçmesini sağladı. Üretim altyapılarını da ihmal etmiyoruz" diye konuştu.

TURİZMDE HEDEF 65 MİLYAR DOLAR

Bakan Varank, 11'inci Kalkınma Planı'nda 2023'e kadar turizm gelirlerini 65 milyar dolara, turist sayısını ise 75 milyona çıkarma hedefleri olduğunu söyledi. Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa ve Uşak´ta termal sağlık turizmi, zanaat, halk sanatları ve gastronomi alanları öncelikli olmak üzere cazibe merkezleri oluşturmayı amaçladıklarını belirten Varank, "Yine burada da program bütçemiz 15 milyon lira. Proje başına 1,5 milyon liraya kadar ve yüzde 75´e varan oranlarda hibe desteği vereceğiz. İllerimizin potansiyeline çok güveniyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde UNESCO´ya girebilen şehir sayısı 6 ve bunların ikisi Zafer Kalkınma Ajansı çatısı altında. Kütahya ve Afyonkarahisar´ın gösterdiği bu başarının, diğer şehirlerimize de örnek olmasını arzuluyoruz. Destek programlarımızın son iki bileşenini teknik ve fizibilite alanında sunduğumuz yardımlar oluşturuyor. Bu sayede, illerimizde yer alan kurumların beşeri kapasitesini güçlendirecek ve kar amacı gütmeyen kurumların yatırım kararlarını kolaylaştıracağız. Bu dört farklı programın da çağrısını bugün açıyoruz, şimdiden hayırlı olsun" dedi.

'2020'Yİ YATIRIM YILI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Bakan Varank, 2020'yi yatırım yılı olarak gördüklerini ve aralık ile ocak aylarında teşvik rekoru kırıldığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimi güçlü bir şekilde destekliyor. Hem 2019 yılının Aralık ayında hem de 2020 Ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. Biliyorsunuz son açıklanan sanayi üretimi verisi de oldukça yüksek geldi. Şubat ayında hem kapasite kullanım oranları hem de reel kesim güveni arttı. Geçtiğimiz senenin üçüncü çeyreğinde başlayan ekonomik canlanma, son çeyrekte daha güçlü bir zemine oturacak. İnşallah 2020 yılında, hem büyüme hem de istihdam açısından son 2 yılın performansını geride bırakacağız. Tabi bunun için bakanlık olarak üretimi destekleyici adımlarımızı devam ettireceğiz. Bölgesel kalkınma alanında da birbirinden vizyoner projelerimiz şehirlerimizde hayat bulacak. İnşallah hep birlikte ülkemizi daha ileri hak ettiği yerlere taşıyacağız."

Konuşmaların ardından Bakan Varank ve beraberindekiler, bölgesel destek projelerini imzaladı.

 

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