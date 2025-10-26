Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

        Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti

        Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 16:41 Güncelleme: 26.10.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu: Tuğgeneral Selami Akşit vefat etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit için başsağlığı diledi.

        Bakan Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

        "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Seyrantepe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Juventus'tan Kenan Yıldız harekatı!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Trump, Kanada'ya uygulanan tarifeyi yüzde 10 artırıyor
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        Turistik Doğu Ekspresi biletleri satışa çıkıyor
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i!
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu