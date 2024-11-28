Bakan Yerlikaya: Aferin sana Umut'çuğum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda emniyet şeridi ihlallerine değindi.

Bir sürücünün 4 buçuk yaşındaki oğlu ile konuştuğu videoyu paylaşan Bakan Yerlikaya, "Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut’larımızda" ifadelerini kullandı.