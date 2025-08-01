Bakan Yumaklı'dan su açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yumaklı, kentteki temasları kapsamında Bingöl Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile görüştü.

Bingöl Üniversitesi Arıcılık Kompleksi'ni ziyaret eden Yumaklı, daha sonra Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Şehitlik Anıtı mevkisinde inşası süren 5 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunda incelemelerde bulundu.

Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, Bingöl'ün hem tarımsal üretimi hem de çevre illerin kavşak noktasında olması nedeniyle çok önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

"2040, 2050 VE 2071'İ BAZ ALARAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

Bingöl'de 2036-2040 yıllarına kadar içme suyu sorununun olmaması için yatırım yaptıklarını ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti:

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"Su ve sulama yatırımları elbette son derece önemli ve stratejik öneme sahip, bunu hep söylüyoruz. Bingöl'e 23 yılda 164 eser kazandırıldı, 127 milyar liralık da yatırım yapıldı. Yeni eserlerin de Bingöl'e kazandırılacağını buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sözünden ilham alarak 'Su hayattır' diyoruz. Hem sulama suyu hem içme suyu konularında Bingöl'ün ihtiyacı olan yatırımları yapmaya devam ediyoruz. 81 ilimizin su ihtiyacını çözmek üzere 2040, 2050 ve 2071'i baz alarak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de son 23 yılda 342 içme suyu tesisi kazandırıldı."

"HER BİR DAMLA SUYA İHTİYACIMIZ VAR" İçme suyu meselesine uzun süreli çözüm bulmak adına "Bingöl İçme Suyu İsale Hattı Projesi"ni de incelediklerini anlatan Yumaklı, proje hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Bingöl'ün içme suyu ihtiyacı saniyede 600 litre. İnşaatı devam eden ve 13,5 kilometre uzunluğu olan bu isale hattının büyük bir kısmı tamamlanmış durumda. Bir de arıtma tesisi gerçekleşecek. Bu arıtma tesisine mevcuttaki su gelecek. Proje kapsamında su depoya gelip daha sonra da buradan bütün şehre dağılmış olacak. 1,5 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Şehrin 2036-2040 yıllarına kadar bu aralıkta içme suyu problemi bu şekliyle çözülmüş olacak. Halihazırda mevcutta bir su veriliyor. Bu tarihe kadar da herhangi bir problem olmayacak. Bu da son derece önemli. Her bir damla suya ihtiyacımız var. Bütün dünyada iklim değişikliğinin etkisinin yakıcı bir şekilde hissedildiği bu dönemde sahip olduğumuz bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir." "SULAMA YATIRIMLARI DEVAM EDECEK" Tesisin tamamlanmasının planlamaya göre aralık ayında olması gerektiğini dile getiren Yumaklı, tarihi öne çekerek 15 Eylül'de tesisi Bingöl'ün hizmetine sunacaklarını söyledi.