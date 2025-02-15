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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: Tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaştık - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Yumaklı: Tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaştık

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2023'te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2024'te 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşmış olduk" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 15.02.2025 - 10:20
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        "Tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaştık"
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yazılı açıklama ile denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak üzere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün önemli faaliyetler yürüttüğünü belirtti. Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin başta yetiştiricilikten elde edilen üretim olmak üzere sürdürülebilir bir şekilde arttığına değinen Yumaklı, 2024'te bitkisel ve hayvansal üretim ile birlikte su ürünleri için de üretim planlamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

        Planlama dahilinde avcılıkta 7, yetiştiricilikte ise 4 türü üretim planlaması kapsamına dahil ettiklerini belirten Yumaklı, "Bunun yanında, 2003'ten itibaren destekleme kapsamına aldığımız su ürünleri yetiştiriciliğine yine 2024 yılında yeni destekleme modelimiz kapsamında, temel desteklere ilave teknik kriter destekleri getirdik. Böylece aile işletmelerimiz ve birlik üyesi işletmelerimiz daha fazla destekten yararlanma imkanına kavuştu" dedi.

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        "TÜRKİYE'NİN KENDİNE YETERLİLİK ORANI YÜZDE 120 SEVİYESİNDE"

        Türk su ürünleri sektörünün net ihracatçı olduğunun altını çizen Yumaklı, "Su ürünleri sektörümüzün büyümesi, su ürünleri yetiştiriciliği üretimi ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizin su ürünleri ihracatında önemli bir artış gerçekleşti. Ülkemiz, su ürünleri dış ticaretinde ihracatçı pozisyonunu korumaya devam ediyor. Son yıllarda su ürünleri ticaretinde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranı yüzde 120 seviyesinde. Nitekim ihracat rakamlarımız da bunu açıkça ortaya koymakta. Geçen yıl 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. 2023'te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2024'te 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşmış olduk" bilgisini paylaştı.

        'İLK SIRALARDA LEVREK VE ÇİPURA GELİYOR'

        Su ürünleri ihracatının ilk sıralarında levrek ve çipuranın geldiğini aktaran Yumaklı şunları söyledi:

        "Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum."

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