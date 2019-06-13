Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Ziya Selçuk'tan 'karne' mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam, o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi çocukluğunuzu, kendi öğrenciliğinizi karşılar gibi karşılamanızdır" dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle paylaşımda bulundu.

Cuma günü bir eğitim-öğretim yılının daha noktalanacağını, çocuklara karnelerin verileceğini belirten Selçuk, "Büyükler, ellerinde karneleriyle okuldan gelen çocukları karşılarken; kendi çocukluklarını hatırlasalar ne güzel olur. Kıyas olumlu da olsa olumsuz da olsa zarar veriyor. Kimi ebeveynler, çocuklar arasındaki doğal farklılığı kolayca değiştirilebilir zannediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, "Kardeşler bile birbirine benzemiyor" denildiğini hatırlatarak, "Ama kursa gönderirsek, ek ders aldırırsak, baskı uygularsak, başkalarını örnek gösterirsek olur düşüncesindeler. Bütün çocukları birbiriyle kıyaslayabiliyor, onlardan aynı şeyi ve aynı sonuçları bekleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"'KARŞILAŞTIRMA YAPMIYORUM' DEMEK BİLR BİR KARŞILAŞTIRMADIR"

Karşılaştırma sürecinde başta çocuklar olmak üzere herkesin yıprandığını vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Unutmayalım ki 'karşılaştırma yapmıyorum' demek bile bir karşılaştırmadır. Bir çocuk yüksek not aldığında 'aferin' demek, almazsa bu aferinin söz konusu olamayacağını bildirmek, bilincin farkında olduğu bir durum ve çok yaralayıcı. Örselenen çocukların en büyük çıkmazı, sorunun kendilerinden kaynaklandığını sanmaları. Örselemek yerine onları cesaretlendirmek, bunun bir süreç olduğunu hissettirmek, koşulsuz şefkat ve saygı beslemek yeterli.

Benim Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız adına sizlerden hassaten ricam, o gün elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuğu, kendi çocukluğunuzu, kendi öğrenciliğinizi karşılar gibi karşılamanızdır."

Selçuk, Instagram hesabından arka fonda bir çocuğun fotoğrafının olduğu ve "Elinde karnesiyle size doğru koşmakta olan çocuk, siz olsaydınız kendinizi nasıl karşılardınız" mesajı yazılı fotoğraf karesine de yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kızının gözü önünde... Boşanmak isteyen eşini öldürdü!
GÜNDEMBoşanmak isteyen eşini öldürdü!
Kalemi ağzıyla tuttu, kitabı diliyle çevirdi! O artık inşaat mühendisi!
GÜNDEMO artık inşaat mühendisi!
DİKKAT! Meteoroloji'den SON DAKİKA İstanbul için kritik hava durumu uyarısı
GÜNDEMİstanbul için nem uyarısı...
SON DAKİKA akıl almaz olay! Sivas'ta çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
GÜNDEMÇakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
Son dakika deprem: Tekirdağ'da deprem mi oldu? Marmara'da 3,5 büyüklüğünde deprem - En son depremler
GÜNDEMMarmara Denizi'nde deprem!
Son dakika operasyon: Mardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEMMardin ve Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Babalar Günü ne zaman? Babalar günü hangi güne denk geliyor? Babalar Günü 2019
GÜNDEMBabalar Günü ne zaman kutlanacak? Babalar Günü tarihi. ...
Edirne'de seyir halindeki TIR alev alev yandı
GÜNDEMSeyir halindeki TIR alev alev yandı
Adana'da anne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı
GÜNDEMAnne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan açıklamalar
GÜNDEM"İstanbul seçimleri için seferberlik ilan ettik"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X