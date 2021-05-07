Lif pamuk üretiminde bu yılki hedef 800 bin ton

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Süt üretimindeki mevsimsel artış, tüketicinin alım gücünün pandemi nedeniyle düşmesi, kaliteli süt yetersizliğinden dolayı ihracatın arttırılamaması süt sektöründe olumsuzluklara yol açtı.

Duruma hızlı bir şekilde müdahale eden Tarım Bakanlığı'nın süt tozlaştırma uygulamasını başlattığını belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Tarım Bakanlığı, süt tozlaştırma tesislerinin yetersizliği nedeniyle krizi önleyemeyince, sektörün paydaşlarıyla bağlantıya geçerek sanayicinin bayramda süt alımının devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Tarım Bakanlığımıza sütün yerde kalmaması için gösterdiği gayretlerinden dolayı süt üreticileri adına teşekkür ederim" dedi.

Yaşanan olumsuzlukların plansız üretimin sonucu olduğunu kaydeden Eskiyörük, "Çözüm olarak, hiçbir sanayici bayram dahil kesinlikle süt bırakmamalıdır, süt tozlaştırma tesisleri krizden rant sağlamaya çalışan süt tüccarlarına değil öncelikli olarak örgütlere hizmet vermelidir, devlet pariteyi dengelemek için piyasa normale dönünceye kadar süt destekleme primini arttırmalıdır, süt tozlaştırma tesisleri de çoğalmalıdır" dedi.

Eskiyörük, Türk tarımında yaşanan yapısal sorunların ekonomik ve sosyal açıdan tek çözümünün kooperatifleşme olduğunu sözlerine ekledi.