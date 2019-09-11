Bakanlıkla YÖK protokol imzaladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ( YÖK) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç imzaladı.

Bakanlığın Ulus'taki tarihi binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Mehmet Nuri Ersoy, kültür ve sanatın toplumun çok büyük bir kısmını kapsayacak şekilde genişletilmesinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını kaydetti.

Yükseköğretim kurumlarıyla bugün itibariyle bir çalışma başlatma kararı aldıklarını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, "Arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi gören öğrencilerimize Müzekart yazılımımızda bir değişikliğe giderek önümüzdeki seneye kadar onların müze ve ören yeri ziyaretlerini ücretsiz hale getireceğiz. Çok kısa bir sürede bu yazılımı tamamlayacağız. Arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi alan öğrencilerin asli görevleri kazı ve kazı başkanlıkları olduğu için bunların da müze ve ören yerlerine ücretsiz ziyaretini sağlayacağız" dedi.

'ÜNİVERSİTELERİN SALONLARI SANATLA BULUŞACAK'

Millî Eğitim Bakanlığı ile geçen sene bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Mehmet Nuri Ersoy, küçük öğrencilerin bakanlığa bağlı müzelerde eğitim alması hususunda bir protokolü hayata geçirdiklerini ve YÖK ile imzalanan bu yeni protokol ile de bunun kapsamını hızla büyüttüklerini söyledi. "Artık üniversiteleri de kapsayan kültürel ve sanatsal faaliyetler olsun istiyoruz" diyen Ersoy, bu bağlamda YÖK'e bağlı üniversitelerde kullanabilecekleri, teknik özelliği yeterli olan salonların Bakanlığa bağlı tiyatro ve güzel sanatlar gibi Genel Müdürlükler tarafından kullanılabilir hale geleceğini ifade etti.

Mehmet Nuri Ersoy bu çalışmanın gerek halkın üniversite ile kaynaşması gerekse üniversite öğrencilerinin ya da orada eğitim veren insanların Bakanlığın kültürel ve sanatsal faaliyetleriyle iç içe olması açısından çok çok faydalı olacağının altını çizdi.

'ÇALIŞKAN VE İDEALİST KAZI BAŞKANLARINA İHTİYACIMIZ VAR' r

Kazı başkanlıklarının kazı sürelerinin 12 aya çıkarılmasına yönelik bir çalışma başlattıklarını belirten Bakan Ersoy çalışkan ve idealist kazı başkanlarına ihtiyaç duyduklarını dile getirdiği konuşmasında, Yükseköğetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'tan destek istedi.

Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu bağlamda geçen yıl ilk çalışma yapıldı ve ilk etapta 20 kazı başkanlığının 45 ile 60 gün olan kazı sürelerini 12 aya uzatıldı. Onlara bir destek verildi. İki amaçlı bir hedefimiz var. Birinci amacımız; vaktin çok iyi bir şekilde değerlendirilip, kazı sürelerini uzatıp, en iyi ve hızlı şekilde bu kazı ve ören yerlerinden sonuç almak ve bu yerleri tekrardan hem turizmin hem de kültürün hizmetine açabilmek. İkinci nokta ise; üniversitelerden çok fazla arkeolog ve sanat tarihçisi mezunumuz oluyor. Bu 12 aylık program dâhilinde kazı başkanlıklarında ilave minimum 5 tane arkeolog ve 2 tane sanat tarihçisi şartı getiriyoruz. Yaklaşık 122 tane Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yerli kazı başkanlığı var. Bu da ortalama 600-700 civarında arkeoloğun, 200-300 civarında da sanat tarihçisinin, tamamı bu programa alındığında, istihdam edilmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda, ikinci etap bu yıl gündeme geliyor. 1 Ocak'a kadar 20 olan kazı başkanlığını minimum 60 sayısına çıkarmayı planlıyoruz. Daha fazla dosya gelirse onları da gündeme alacağız. Yani 60 ile sınırlı kalmayacağız. 2021 yılında da tamamını bu kapsama alıp, 122'sinin de artık 12 ay kazı kapsamına dâhil edilmesini sağlayacağız. Elbette iklim şartlarına bağlı olarak bazıları 6-8 ay ile sınırlı olabiliyor. Onları istisna tutmak kaydıyla, iklim şartları müsaade ettiği takdirde 12 aylık kazı kapsamına alınacak."

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yükseköğretim kurumları bünyesindeki akademisyen, öğrenci ve idari personelin; sanatsal, kültürel ve sosyal alanlardaki faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde iş birliğinin arttırılması ve desteklenmesi için imzalanan iş birliği protokolü ile Bakanlık; yükseköğretim kurumlarının düzenleyecekleri etkinlikler ile ilgili gerekli irtibatın sağlanması, değerlendirilen etkinlik taleplerine ilişkin gerekli görevlendirmelerin yapılması, yükseköğretim kurumları öğrencileri ile öğretim üyeleri için "'Müzekart Akademi' adında yeni bir Müzekart tanımlanması, 'Şehir ve Medeniyet' dersleri kapsamında yapılacak müze ve ören yerleri ziyaretlerinin desteklenmesi, üniversite öğrencilerinin kültürel ve sanatsal faaliyetlerinde ayni destekte bulunulması ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı bünyesindeki basılı ve dijital yayınlara ve diğer materyallere üniversite öğrencileri ile personelinin erişimi için gerekli kolaylıkların sağlanmasını temin edecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ise; Bakanlığın yükseköğretim kurumlarına yönelik etkinlik çağrılarında desteklenecek öncelikli kurumların belirlenmesi, Bakanlığımız ile YÖK arasındaki işlemlerin takibi için YÖK bünyesinde bir komisyon oluşturulması, "Şehir ve Medeniyet" derslerinin kapsam ve içeriğinin oluşturulması, Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu ve talep ettiği alanlarda sertifikasyon ve diğer eğitim programlarının verilmesinin desteklenmesi ile Bakanlar Kurulu / Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından yürütülmekte olan arkeolojik kazı ve araştırmaların desteklenmesi görevlerini üstlenecek.

Her yıl için o yıla ait eğitim - öğretim takviminde toplamda ne kadar etkinliği desteklenebileceğinin belirlenmesi, etkinlik destek çağrısına başvuran yükseköğretim kurumlarının başvurularının değerlendirilmesi, "Şehir ve Medeniyet" derslerinden belli bir dilimde başarılı olan öğrenciler için yıl sonunda düzenlenmesi planlanan kültür gezilerinin desteklenmesi hususları ise her iki kurumun da sorumlulukları arasında bulunuyor.