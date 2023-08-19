Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Bakanlık’tan kızamık aşısı uyarısı!

        Bakanlık’tan kızamık aşısı uyarısı!

        Sağlık Bakanlığı kızamıkla ilgili 81 ile yazı gönderdi. Yazıda aşısız ve eksik aşılı çocukların aşılarının tamamlanması uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakanlık'tan kızamık aşısı uyarısı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yazıda kızamık aşısı olmayan çocuklara ulaşılması için çağrı yapıldı ve eksik kalan aşıların tamamlanması istendi.

        Bakanlık, Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderdi. "Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir" denildi.

        Yazıda, görevlendirilen ve yetkilendirilen personelin aşılanmayı takip etmesi istendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Sağlık Bakanlığı
        #kızamık aşısı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Kuduz paniği! Hastaneden kaçtı...
        Hasta nakil aracının önünü kesti!
        Hasta nakil aracının önünü kesti!
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Kanada'da OHAL ilan edildi
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        Evinde öldürüp, 6 kişiyi yaralamışlardı! Cinayet perdesi aralandı!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        İngiliz turist baraj gölünde göz göre göre öldü!
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Afrika sıcakları yüzünden o hastalıklar arttı!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        1 ölü, 1'i ağır 7 yaralı! Eğlence mekanında çatışma!
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        8 kişinin yaşadığı 'hayalet köy'
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        En çok kazandıran 10 DC Evreni filmi
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Meteoroloji'den 2 flaş uyarı! Marmara'da öğle saatlerine dikkat! Sıcaklık ne zaman düşecek?
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Fenerbahçe'den dev hamle!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Sahte sigortaya dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu