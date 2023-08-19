Bakanlık’tan kızamık aşısı uyarısı!
Sağlık Bakanlığı kızamıkla ilgili 81 ile yazı gönderdi. Yazıda aşısız ve eksik aşılı çocukların aşılarının tamamlanması uyarısı yapıldı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yazıda kızamık aşısı olmayan çocuklara ulaşılması için çağrı yapıldı ve eksik kalan aşıların tamamlanması istendi.
Bakanlık, Halk Sağlığı Genel Müdürü Prof. Dr. Sedat Kaygusuz imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderdi. "Kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşı kapsayıcılığının ülke genelinde artırılması için eksik aşı ve aşısız kişilere ulaşılması önem arz etmektedir" denildi.
Yazıda, görevlendirilen ve yetkilendirilen personelin aşılanmayı takip etmesi istendi.