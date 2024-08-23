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        Haberler Gündem Güvenlik Bakanlıktan "Selin Ciğerci-Gökhan Çıra" açıklaması

        Bakanlıktan "Selin Ciğerci-Gökhan Çıra" açıklaması

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın Türkiye'de evlat edindiğin" iddialarına yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 19:59 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:59
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        Bakanlıktan "Selin Ciğerci-Gökhan Çıra" açıklaması
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        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, resmi X hesabından açıklama yayınladı:

        "Son günlerde sık sık gündeme gelen “Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Türkiye’de evlat edindiğine” dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Daha önce de açıkladığımız üzere söz konusu kişilere yönelik Bakanlığımız tarafından yapılmış herhangi bir evlat edindirme işlemi kesinlikle söz konusu değildir. İddialar tamamen gerçek dışıdır.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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