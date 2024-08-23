Bakanlıktan "Selin Ciğerci-Gökhan Çıra" açıklaması

❗️ Son günlerde sık sık gündeme gelen “Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın Türkiye’de evlat edindiğine” dair haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.



Daha önce de açıkladığımız üzere söz konusu kişilere yönelik Bakanlığımız tarafından yapılmış herhangi bir evlat edindirme…