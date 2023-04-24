Bakımsızlık can aldı! Kadının başına düştü

DHA

İstanbul'da, tıp merkezine gelen Mahbup Uzunay (38), binadan başına düşen beton parçaları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Korkunç olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi.

Rahatsızlığı nedeniyle sağlık merkezine gelen Mahbup Uzunay, sağlık merkezinin önüne geldiği sırada binadan düşen beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık merkezinde çalışan doktorlar tarafından yapılan Uzunay, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uzunay yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.