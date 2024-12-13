CANLI | A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oluyor

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer aldığı Avrupa elemeleri grup kura çekimi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştiriliyor.

Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimi, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oluyor. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.