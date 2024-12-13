Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol CANLI | A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oluyor - Futbol Haberleri

        CANLI | A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oluyor

        2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belli oluyor. A Milli Takımımız kuraya 2. torbadan giriyor. Her grupta ilk 2'ye girenler doğrudan organizasyona katılma hakkı elde edecek. İkinciler ise play-off'a kalacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 14:02 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer aldığı Avrupa elemeleri grup kura çekimi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştiriliyor.

        Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimi, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oluyor. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.

        Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

        REKLAM

        KURA ÇEKİMİ

        A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya

        B Grubu: İsviçre, İsveç

        C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan

        D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna

        E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Türkiye

        F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan

        G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya

        H Grubu: Avusturya, Romanya

        I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç

        J Grubu: Belçika, Galler

        K Grubu: İngiltere, Sırbistan

        L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya

        (Kura çekimi devam ediyor...)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        CANLI | A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        Suriye'de 4 bin kişilik 'yargılama' listesi
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Vicdansızlar çetesi! Deprem bölgesindeki araçların bilgilerini çaldılar
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Dört gencin feci ölümü! Araçları alev topuna döndü
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        "Uyuşturucu suçları için 106 cezaevi açılacak"
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok