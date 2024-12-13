CANLI | A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemeleri rakipleri belli oluyor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gruplar belli oluyor. A Milli Takımımız kuraya 2. torbadan giriyor. Her grupta ilk 2'ye girenler doğrudan organizasyona katılma hakkı elde edecek. İkinciler ise play-off'a kalacak
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası için UEFA'ya bağlı ülkelerin yer aldığı Avrupa elemeleri grup kura çekimi gerçekleştiriyor. Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde gerçekleştiriliyor.
Toplam 54 ülkenin katıldığı kura çekimi, 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grup belli oluyor. Türkiye, mart ayında UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmek adına Macaristan ile play-off oynayacağı için 4'lü grupta yer alacak.
Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.
KURA ÇEKİMİ
A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Slovakya
B Grubu: İsviçre, İsveç
C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Yunanistan
D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Ukrayna
E Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Türkiye
F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Macaristan
G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Polonya
H Grubu: Avusturya, Romanya
I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Norveç
J Grubu: Belçika, Galler
K Grubu: İngiltere, Sırbistan
L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu, Çekya
(Kura çekimi devam ediyor...)