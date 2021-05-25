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Bakıp büyüttüğü sincapları, ağlayarak doğaya bıraktı

Antalya'da, fırtınada yuvalarını kaybeden 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen veteriner Damla Atay, doğaya bırakırken gözyaşı döktü. Atay, "Bebek gibi büyüttüm. Ait oldukları yere gittiler. Onları çok özleyeceğim" dedi

Bakıp büyüttüğü sincapları, ağlayarak doğaya bıraktı
DHA

Antalya'da mart ayındaki fırtınada yuvalarının bulunduğu ağacın devrilmesinin ardından 2 sincap yavrusunun bakımını üstlenen, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı Veterineri Damla Atay, yavruları kendi elleriyle doğaya saldı.

Yavruların bakımıyla tüm gün ilgilendiğini anlatan Atay, "2 ay evime getirip götürdüm. Yavru oldukları için tam gün bakım gerekiyordu. Günde 5 öğün biberonla besledim, bebek gibi büyüttüm. Fındık ve fıstığı çok sevdikleri için isimlerini de 'Fındık' ve 'Fıstık' koydum. Şimdi 3 aylık oldular ve büyüdüler. Artık kendi kendine beslenebiliyorlar. Bugün onları doğaya saldım. Kendi ailelerini kurmalarını ve yavrular yapmalarını umut edeceğim" dedi.

Yavruları parktaki ağaçlardan birinin üzerine koyup, tırmanmalarını izlerken de gözyaşı döken Damla Atay, "Bana geldiklerinde henüz gözleri bile açılmamıştı. Çok küçük oldukları için evime gelip gittiler. Artık fındık, fıstık, ceviz ve tohumlarla beslenebiliyorlar. Hareketliler ve doğada yaşayabilecek durumdalar" diye konuştu.

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